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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного, ще 9 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові 22 січня у Харківській області вбили 1 цивільну особу.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними військових адміністрацій у Донецькій області - 4 поранених, у Запорізькій області - 1 поранений, у Харківській області - 1 загиблий, 1 поранений, у Херсонській області - 3 поранених.

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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного, ще 9 осіб зазнали поранень, - ОП 01

Автор: 

поранення (2802) смерть (6750) жертви (1792) Тимошенко Кирило (558)


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