УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3848 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 538 1

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

На Харківщині через російські обстріли загинули та отримали поранення мирні мешканці, слідчі задокументували злочини російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в зоні вогневого ураження вкотре опинилися населені пункти на Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському напрямках. Внаслідок атак противника пошкоджено будинки та інше майно громадян. Серед місцевих мешканців є загиблі та поранені.

"Вдень 22 січня в селі Петрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ загинула 66-річна жінка. Снаряд розірвався на території її подвір’я. Минулої доби ворог неодноразово атакував місто Куп’янськ та села району. В зоні ураження опинилися цивільні об’єкти. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, його уламки поранили 71-річного місцевого мешканця. Через неодноразові обстріли пошкоджень зазнали кілька домоволодінь громадян, в яких вибухові хвилі вибили вікна та зруйнували дахи та паркани", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Експравоохоронцю з Харківщини, який під час окупації очолив село, повідомлено про підозру у держзраді

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 06

Автор: 

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спритні "Біженці" з Закарпаття, Ужгорода, Львова заповнили дармові помешкання (що надаються як допомога жертвам війни) в Чехії, Англії, Німеччині, США.
А реальна війна йде в Херсоні, Харкові, Запоріжжі (НЕ в селах коло Ужгорода).
Але коло фронту люди живуть і не вважають, що достойні отримувати безолатно щось як біженці в США, Чехії, etc.
показати весь коментар
23.01.2023 16:16 Відповісти
 
 