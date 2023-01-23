Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

На Харківщині через російські обстріли загинули та отримали поранення мирні мешканці, слідчі задокументували злочини російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в зоні вогневого ураження вкотре опинилися населені пункти на Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському напрямках. Внаслідок атак противника пошкоджено будинки та інше майно громадян. Серед місцевих мешканців є загиблі та поранені.

"Вдень 22 січня в селі Петрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ загинула 66-річна жінка. Снаряд розірвався на території її подвір’я. Минулої доби ворог неодноразово атакував місто Куп’янськ та села району. В зоні ураження опинилися цивільні об’єкти. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, його уламки поранили 71-річного місцевого мешканця. Через неодноразові обстріли пошкоджень зазнали кілька домоволодінь громадян, в яких вибухові хвилі вибили вікна та зруйнували дахи та паркани", - йдеться у повідомленні.

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