Затримано зрадників із Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх "посадовців", створених рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.
За даними СБУ, зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.
Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.
Інший колаборант - планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ.
У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам.
"Втім, контррозвідники СБУ своєчасно викрили колаборантів і задокументували їхні злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Матеріали провадження скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.
Заходи з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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