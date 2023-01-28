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Затримано зрадників із Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх "посадовців", створених рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

За даними СБУ, зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.

Інший колаборант - планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ.

У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам.

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Затримано зрадників із Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов, - СБУ 01
Затримано зрадників із Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов, - СБУ 02

"Втім, контррозвідники СБУ своєчасно викрили колаборантів і задокументували їхні злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Матеріали провадження скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

Заходи з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

затримання (4339) СБУ (12812) колабораціонізм (1158) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+15
так вся опа така вороги
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28.01.2023 10:47
+14
Мабуть хотіли оформляти пензії лугандонам.
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28.01.2023 10:48
+12
****** лугандонских твари.
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28.01.2023 10:48
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тю, вони що не знали, що без протекції і кумовства тепер нікуди не встроїшся на роботу
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28.01.2023 10:46 Відповісти
У них протекція Бойко та ковалевської.
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28.01.2023 11:26 Відповісти
Королевской
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28.01.2023 12:33 Відповісти
так вся опа така вороги
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28.01.2023 10:47 Відповісти
****** лугандонских твари.
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28.01.2023 10:48 Відповісти
Мабуть хотіли оформляти пензії лугандонам.
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28.01.2023 10:48 Відповісти
плохая русская таша @tasha_master 26 янв.
15-летний отличник-юнармеец в Волгограде убил молотком спящую мать, 20 раз по голове ударил ну точно виноваты компьютерные игры
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28.01.2023 10:50 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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28.01.2023 12:11 Відповісти
Мне , вот интересно , Вот кто то верит из обычных Украинцев , что на работу в держустанову можно працевлаштуватися без протекции ,знакомств Т . е . там еще куча подельников , кто его рекомендовал
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28.01.2023 10:55 Відповісти
А скільки таких кадрів є які не виявлені і працюють собі тихо в держустановах,влаштувалися в силові органи,армію і так далі і зливають інформацію ворогові? Таких тисячі, і це дуже велика проблема,без цих кацапських консерв ми б уже давно могли перемогти і жлдного успіху орки в україні не мали б.
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28.01.2023 11:05 Відповісти
неужели ермака задержали
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28.01.2023 11:10 Відповісти
А чого нікого з ''вищого політичного керівництва'' там не затримали?
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28.01.2023 11:21 Відповісти
8 років тільки зрадников і приймали до держустанов, а зараз чомусь не можна. Та хай напишуть листа зі скаргою до Єрмака !
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28.01.2023 11:23 Відповісти
Ось бачите не двірником, не слюсарем, а зразу в пенсійний фонд працівнички.!
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28.01.2023 13:39 Відповісти
..ця "резервація" була відокремлена від України з самого початку розвалу "совка" в 1991 році...сволота з "Партії регіонів"" контролювала та виховувала цю бидлоту,як антипод всієї України..і досі вони серуть де тільки можно...
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28.01.2023 15:28 Відповісти
Зачем "задерживать" эту мразь?! Вывели из подъезда, поставили к глухой стенке, и исполнили на месте. Никак не поймут на самом верху, что идет война на выживание государства и нации?
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28.01.2023 20:16 Відповісти
 
 