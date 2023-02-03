Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Вночі ворог атакував с. Таврійське Запорізької області.
Про це повідомляє в телеграмі Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вогонь з РСЗО приніс нові руйнування житлових будинків, цивільної інфраструктури та майна жителів села. Пошкоджено автомобілі та сільськогосподарську техніку.
На щастя, мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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Дураку же понятно, что "обстрел" и "атака" - это разные вещи. Синонимами эти слова были ДО войны. Сейчас нужно взвешивать и отвечать за каждое слово в подаче информации!