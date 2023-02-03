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Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував с. Таврійське Запорізької області.

Про це повідомляє в телеграмі Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вогонь з РСЗО приніс нові руйнування житлових будинків, цивільної інфраструктури та майна жителів села. Пошкоджено автомобілі та сільськогосподарську техніку.

На щастя, мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби рашисти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі 01
Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі 02
Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі 03
Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі 04
Вночі окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі 05

Автор: 

обстріл (28472) Запорізька область (3605)


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Вот накуя такие заголовки?
Дураку же понятно, что "обстрел" и "атака" - это разные вещи. Синонимами эти слова были ДО войны. Сейчас нужно взвешивать и отвечать за каждое слово в подаче информации!
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03.02.2023 11:15 Відповісти
Цілком з вами згоден. В водять в оману та посилюють напругу в суспільстві.
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03.02.2023 11:34 Відповісти
Наступила эпоха людей "какаразница".
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03.02.2023 13:38 Відповісти
 
 