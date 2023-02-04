Військове керівництво Австралії відвідало українських воїнів, що проходять підготовку у Британії. ФОТОрепортаж

Військове керівництво Австралії відвідало навчальну місію з підготовки військовослужбовців Збройних Сил України у Великій Британії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Австралії Річард Марлс, міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, Головнокомандувач Австралійських Сил Оборони генерал Ангус Кемпбелл і Секретар з питань оборони Австралії Грег Моріарті відвідали очолювану Сполученим Королівством багатонаціональну навчальну місію з базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ та поспілкувалися як з деякими з них, так й з деякими із 70 військовослужбовців ЗС Австралії, які були направлені до Великої Британії в січні, щоб допомогти у важливій підготовці українських новобранців", - йдеться у повідомленні.









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"Австралія, Велика Британія та наші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну перед обличчям незаконного та аморального вторгнення Росії – і ми бачили це на власні очі сьогодні тут, коли наші солдати працювали пліч-о-пліч, щоб допомогти зміцнити потенціал Збройних Сил України. У цьому невизначеному та складному світі надзвичайно важливо, щоб Австралія продовжувала працювати з Великою Британією та іншими партнерами для підтримки порядку, заснованого на правилах" – заявив міністр оборони Австралії Марлс.





"Наші військові разом працюють над підготовкою українських військових. Ми єдині проти агресії Путіна" - зазначив міністр закордонних справ Британії Клеверлі.

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