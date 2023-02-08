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Ямище бл#, - результати скидання росіянами по Вугледару 500-кілограмових бомб. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, що росіяни бомблять Вугледар бомбами вагою 500 кг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про відео воронки від бомби опублікував у фейсбуці Ілля Костін.
"Лютий 2023. Вугледар. Наліт авіації", - написав він.
Топ коментарі
+28 Alex Dev #551606
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Делать фигуры высшего пилотажа и лететь по непредсказуемой траектории, если тебе так хочется.
И упадет в центр принятия решений. Ну, и далее по списку, не буду повторяться.
Штопор возможен на любой скорости, достаточно неравной подъемной силы на разных плоскостях и полностью неуправляемого полета. А подъемная сила будет неравной всегда, потому что двух абсолютно одинаковых размеров в конструкциях не бывает в принципе. Да и воздух слева и справа хоть чуть, но тоже неодинаковый. Когда в самолете или планере сидит человек (или вмонтирован автопилот), то крохотное изменение положение планера компенсирует такое же крохотное движение штурвала, и оп, всё летит ровно и прямо. А вот убери из планера (авто)пилота, и любой аэродинамически неустойчивый планер немедленно начнет кувыркаться. На любой скорости, скорость тут вообще не при чём. Сваливание - это невозможность и дальше УПРАВЛЯТЬ самолетом при текущей скорости и положении самолета в пространстве. Но из этого никак не следует, если скорость выше скорости сваливания, то самолет летит прямолинейно. Короче, херня всё это, обычная попытка какого-то идиота доказать, что любой идиот может заткнуть конструкторское бюро. Не может.
Вибухи на території Білорусі на військовому об'єкті Міноборони. Удар по білоруській авіабазі, горить літак Білорусі носій кинджалів. Атака дроном або ракетою ?
https://www.youtube.com/watch?v=PZWg_LqCm3Q
А ну розкажи нам, як 500 кілограмові бомби долітають до середмістя?! Чому і що ми збить не можемо!?
Може вона подібно як ХА-22 теж із надзвуковою швикістю чи по балістичній траекторії летіла!?
ЗСУ ликвидировали генерал- майора Дмитрия Ульянова весьма успешно...земля Стекловатой быдлу Мавзолейному 💥🔥👹
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪💪💪🥇🥇🥇✊✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤✊