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Ямище бл#, - результати скидання росіянами по Вугледару 500-кілограмових бомб. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, що росіяни бомблять Вугледар бомбами вагою 500 кг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про відео воронки від бомби опублікував у фейсбуці Ілля Костін.

"Лютий 2023. Вугледар. Наліт авіації", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни поблизу окупованого Маріуполя готують війська та техніку для атак на Вугледар, - Андрющенко

Ямище бл#, - результати скидання росіянами по Вугледару 500-кілограмових бомб 01

Автор: 

авіація (4130) бомба (234) Донбас (22356) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+28
Кацапы с азартом и упоением придумывают как нанести больше вреда Украине. Недавно появлялись фото, как кацапы сварганили приспособу (типа крылья) для авиационных бомб, что бы скидывать далеко от линии столкновения. А в министерстве обороны Украины голову ломают только над тем, как бы набарыжить с войны. Что смогли наладить производство зеленые барыги? Еть хоть чем-то похвастаться?
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08.02.2023 23:05
+16
Охх лайно, значить сильно не вистачає ппо, якщо так піде далі вони всі ті висотки позносять.
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08.02.2023 23:02
+14
Такі ями від бомб повинні бути по всьому )(уйлостану, в першу чергу в мацкві.
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08.02.2023 23:24
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Охх лайно, значить сильно не вистачає ппо, якщо так піде далі вони всі ті висотки позносять.
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08.02.2023 23:02 Відповісти
Не факт, що не вистачає. Це міг бути поодинокий камікадзе.
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08.02.2023 23:30 Відповісти
Де ж наше ППО?
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08.02.2023 23:05 Відповісти
ПВО по-твоему сбивает 100 процентов целей? Чтобы сделать эту воронку, достаточно одному СУ-25 прорваться в Угледару и скинуть одну бомбу. Под Бахмутом например вчера сбили такую СУ-шку наглую, а тут смог молодец, сделал дырку в земле и выбил окна у домов на окраине.
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08.02.2023 23:28 Відповісти
Лінія фронту скільки кілометрів ? Плюс захист міст і об'єктів інфраструктури і ще подивіться характеристики комплексів ППО з перекриття , та в принципі будь-яких, а так само скільки їх реально треба, щоб повністю захиститися
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09.02.2023 00:31 Відповісти
Кацапы с азартом и упоением придумывают как нанести больше вреда Украине. Недавно появлялись фото, как кацапы сварганили приспособу (типа крылья) для авиационных бомб, что бы скидывать далеко от линии столкновения. А в министерстве обороны Украины голову ломают только над тем, как бы набарыжить с войны. Что смогли наладить производство зеленые барыги? Еть хоть чем-то похвастаться?
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08.02.2023 23:05 Відповісти
вот фото с кацапского ресурса
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08.02.2023 23:10 Відповісти
Красиво, но работать не будет. ИПСО во всей красе. Типа чтобы мы боялись ужасных и находчивых кацапов. Но нет, оно упадет примерно туда же, куда и бомба без крыльев. Если учесть, что летать низко с таким "подарком" на подвеске они ссутся, то оно упадет абы куда, как обычно. Куда упала, там и "Азов" в полном составе, центр принятия решения и два десятка хаймарсов.
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09.02.2023 02:31 Відповісти
Не приши в чем не разбираешся. Бомбы GBU-39 которые приспосабливают для пуска с земли на 150км, отлично работают и спокойно могут свободно планировать после сброса до 100км.
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09.02.2023 10:09 Відповісти
Вообще-то, у GBU-39 есть ракетный движок, благодаря которому она и летит так далеко.
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09.02.2023 11:23 Відповісти
і система наведення
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09.02.2023 11:36 Відповісти
Звичайно.
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09.02.2023 11:37 Відповісти
Нету! Это свободно планирующая бомба.
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09.02.2023 11:38 Відповісти
Ок, мабудь з GLSDB переплутав.
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09.02.2023 11:42 Відповісти
У GBU-39 есть весьма сложная электроника, которая отвечает за её УПРАВЛЯЕМЫЙ полет. Поэтому она летит, а не падает. Ты видишь на этой картинке у кацапов хотя бы намек, что там есть внутри электроника, видишь сервы и хвостовые рули? Я ничего этого не вижу, как ни старался. В результате вся эта хрень начнет хаотически вращаться вокруг своей оси, а не планировать.

Делать фигуры высшего пилотажа и лететь по непредсказуемой траектории, если тебе так хочется.

И упадет в центр принятия решений. Ну, и далее по списку, не буду повторяться.
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14.02.2023 00:52 Відповісти
Это неуправляемый вариант. Принцип планёра. Такая конструкция при раскрытии крыльев перевернется бомбой вниз (так как она тяжелая) а крылья будут как парашют всегда сверху. Если разогнать самолет до сверхзвуковой скорости и бросить на высоте 10км - полетит по прямой км на 50 легко.
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14.02.2023 01:21 Відповісти
Это ты явно в детстве авиамоделизмом не занимался. Планер - аэродинамически устойчивая конструкция, в которой возмущающее воздействие гасится силами, которые стремятся вернуть его в прямолинейное движение. Для этого его специальным образом проектируют, любой современный самолет, наоборот, является примером аэродинамически неустойчивой конструкции, без пилота (или автопилота) он стремится свалиться в штопор. А эта хрень без всякого сомнения принадлежит к аэродинамически неустойчивым. Как минимум у неё нет необходимого хвостового оперения. Просто поверь, оно полетит только в одном направлении. Вниз. И то, этот колхоз вместо красивого и ровного пикирования (бомбы для этого определенным образом конструируются, чтобы лететь вниз ровно и красиво) будет кувыркаться в штопоре. Разработка той же GBU-39 не зря в 400млн мертвых президентов налогоплательщиком обошлась, что это непростая техническая задача. И никакой дядя Вася со сваркой и болгаркой тоже самое не сделает, это только перевод материалов и понты.
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14.02.2023 06:40 Відповісти
Штопор невозможен при большой скорости - у каждого планёра есть своя скорость сваливания, меньше которой он теряет устойчивость. И хвостовое оперение тут есть - это и оперение самой бомбы и дополнительное на конструкции.
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14.02.2023 12:14 Відповісти
Ты так защищаешь этот фейк, что создаётся впечталение, что ты сам его автор. Сам сварил, или помог кто? Или вообще нафотошопил? Хоте не, если это фотошоп, то чересчур качественный. Кацапскими ИПСО занимаются такие рукожопы, что на такое не способны.

Штопор возможен на любой скорости, достаточно неравной подъемной силы на разных плоскостях и полностью неуправляемого полета. А подъемная сила будет неравной всегда, потому что двух абсолютно одинаковых размеров в конструкциях не бывает в принципе. Да и воздух слева и справа хоть чуть, но тоже неодинаковый. Когда в самолете или планере сидит человек (или вмонтирован автопилот), то крохотное изменение положение планера компенсирует такое же крохотное движение штурвала, и оп, всё летит ровно и прямо. А вот убери из планера (авто)пилота, и любой аэродинамически неустойчивый планер немедленно начнет кувыркаться. На любой скорости, скорость тут вообще не при чём. Сваливание - это невозможность и дальше УПРАВЛЯТЬ самолетом при текущей скорости и положении самолета в пространстве. Но из этого никак не следует, если скорость выше скорости сваливания, то самолет летит прямолинейно. Короче, херня всё это, обычная попытка какого-то идиота доказать, что любой идиот может заткнуть конструкторское бюро. Не может.
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21.02.2023 06:05 Відповісти
Барыги то зелёные, но кацапы и их одолеть не могут, совсем астения замучила, а ещё Америку покорять надо. Ганьба.
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09.02.2023 01:06 Відповісти
кацапи подєбзділі янків уже давно биб, ну якби-б ті прийшли-б, а так через океан чомусь кацапам не просто так як два пальці об асфальт, а дуже-дуже сцикотно .
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09.02.2023 08:35 Відповісти
Такі ями від бомб повинні бути по всьому )(уйлостану, в першу чергу в мацкві.
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08.02.2023 23:24 Відповісти
СУ-25 видимо прорвался и скинул ФАБ-500. В следующий раз долетается.
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08.02.2023 23:26 Відповісти
або вже долітався
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08.02.2023 23:58 Відповісти
По вирві очевидно, що це і блзько не фаб-500
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09.02.2023 00:19 Відповісти
В смислі? там яма куди спокійно стають два автомобілі, які збоку стоять. Там яміща велика. Від 250 вирви менші.
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09.02.2023 00:25 Відповісти
Тоже сомневаюсь что 500, на мой взгляд 250, пятисотка бы на таком малом расстоянии панельному дому бы больше разрушений нанесла. Да и воронка на полутонную не тянет, ну только если грунт замёрз и не вошла глубоко...
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09.02.2023 00:41 Відповісти
"Калибр" с около 500 кг взрывчатки оставляет в грунте подобную воронку, разрушения соответствуют, если в грунт попадает энергия разрушения окружающих строений меньше.
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09.02.2023 01:14 Відповісти
В Харькове в начале войны пятисотка упала рядом с панельной хрущебой, даже на более близком расстоянии, и там фасад обвалился в целом подъезде, но дом устоял и уже даже прошел реконструкцию.
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09.02.2023 11:36 Відповісти
В прямому. Точка у або с-300, хоча цілком може і Піон бути.
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09.02.2023 01:02 Відповісти
Бавовнятко у гостях у бульборусiв:

Вибухи на території Білорусі на військовому об'єкті Міноборони. Удар по білоруській авіабазі, горить літак Білорусі носій кинджалів. Атака дроном або ракетою ?
https://www.youtube.com/watch?v=PZWg_LqCm3Q

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09.02.2023 01:36 Відповісти
Белорусские партизаны самые партизанистые в мире. Могут повторить.
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09.02.2023 02:20 Відповісти
Я думаю фейк.
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09.02.2023 09:45 Відповісти
Щось Ігнат притих!
А ну розкажи нам, як 500 кілограмові бомби долітають до середмістя?! Чому і що ми збить не можемо!?
Може вона подібно як ХА-22 теж із надзвуковою швикістю чи по балістичній траекторії летіла!?
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09.02.2023 02:43 Відповісти
https://youtu.be/P5ejtlRUr-c ...

ЗСУ ликвидировали генерал- майора Дмитрия Ульянова весьма успешно...земля Стекловатой быдлу Мавзолейному 💥🔥👹
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪💪💪🥇🥇🥇✊✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤✊
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09.02.2023 07:09 Відповісти
В цьому будинку напевно нацисти мешкали, тварі орковські.
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09.02.2023 09:38 Відповісти
 
 