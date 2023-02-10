УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6151 відвідувач онлайн
Новини Фото
7 053 6

Фонд Мкртчана продовжує свою благодійну роботу на Донеччині. ФОТОрепортаж

До Краматорська прибув черговий гуманітарний вантаж від Благодійного фонду Едуарда Мкртчана.

Майже рік пройшов з початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. Донеччина стала місцем найбільш запеклих боїв. Жителі прифронтового Краматорська особливо потребували допомоги благодійників. Вже 11 місяців Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана допомагає людям. На цей раз людям привезли продукти тривалого терміну зберігання.

Фонд Мкртчана продовжує свою благодійну роботу на Донеччині 01

"Фонд підтримує постійний контакт із міською владою Краматорська і обласною військовою адміністрацією Донеччини. Вивчаємо потреби регіону та чуємо прохання жителів. В умовах нестачі електроенергії, люди найбільше потребували продуктів, що не вимагають термічної обробки. Цього разу намагалися задовольнити саме цю потребу", - розповів засновник та меценат Фонду Едуард Мкртчан.

Фонд Мкртчана продовжує свою благодійну роботу на Донеччині 02

Місцевим жителям передали продукти харчування, які вже готові до вжитку та мають тривалий термін зберігання. Загалом вантаж склав 31 заповнену продуктами палету, що вміщували зокрема і ящики з солодощами, сухими сніданками, енергетичними напоями, тощо.

Фонд Мкртчана продовжує свою благодійну роботу на Донеччині 03

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде свою громадську та благодійну діяльність з серпня 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. Усього на початок 2023 року від Фонду було передано гуманітарної допомоги на більш ніж 24 мільйони гривень. Сам засновник і меценат Фонду Едуард Мкртчан наразі служить на сході України, захищаючи країну від ворога.

Фонд Мкртчана продовжує свою благодійну роботу на Донеччині 04

Автор: 

благодійність (570) допомога (8365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо тобі, добрий чоловіче-воїне!
показати весь коментар
10.02.2023 13:46 Відповісти
Чергові марення про ІСД-шних вірмен . Як посадили злодійкуватого батька в 2019 у Москві, так єдік одразу злиняв в Україну і різко став патріотом. Для кого ці статті?
показати весь коментар
10.02.2023 14:23 Відповісти
aved v armenii v Yerevane me za Ukrainu daje ukrainci naxodyashchixsya zdes prinimayut uchastie v etix akciyax
показати весь коментар
10.02.2023 14:27 Відповісти
ne vse armyane proroZiiskie
показати весь коментар
10.02.2023 14:29 Відповісти
pyamo vor v eti dni nash jurnalist naxodistca v Ukraine sdelaet reportaji ... jurnalist Zhirayr Voskanyan https://www.youtube.com/watch?v=sH8q9HSoKJ4&t=206s
показати весь коментар
10.02.2023 14:32 Відповісти
https://www.youtube.com/results?search_query=zhirayr+voskanyan
показати весь коментар
10.02.2023 14:34 Відповісти
 
 