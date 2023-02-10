Фонд Мкртчана продовжує свою благодійну роботу на Донеччині. ФОТОрепортаж

До Краматорська прибув черговий гуманітарний вантаж від Благодійного фонду Едуарда Мкртчана.

Майже рік пройшов з початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. Донеччина стала місцем найбільш запеклих боїв. Жителі прифронтового Краматорська особливо потребували допомоги благодійників. Вже 11 місяців Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана допомагає людям. На цей раз людям привезли продукти тривалого терміну зберігання.

"Фонд підтримує постійний контакт із міською владою Краматорська і обласною військовою адміністрацією Донеччини. Вивчаємо потреби регіону та чуємо прохання жителів. В умовах нестачі електроенергії, люди найбільше потребували продуктів, що не вимагають термічної обробки. Цього разу намагалися задовольнити саме цю потребу", - розповів засновник та меценат Фонду Едуард Мкртчан.

Місцевим жителям передали продукти харчування, які вже готові до вжитку та мають тривалий термін зберігання. Загалом вантаж склав 31 заповнену продуктами палету, що вміщували зокрема і ящики з солодощами, сухими сніданками, енергетичними напоями, тощо.

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде свою громадську та благодійну діяльність з серпня 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. Усього на початок 2023 року від Фонду було передано гуманітарної допомоги на більш ніж 24 мільйони гривень. Сам засновник і меценат Фонду Едуард Мкртчан наразі служить на сході України, захищаючи країну від ворога.