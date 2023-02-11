Ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. У Харкові аварійні відключення, - "Укренерго"

Понад добу ворог безперервно атакує енергетичні об’єкти нашої країни. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, на жаль, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктах магістральних мереж. Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень.

"Ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована. В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ. На Одещині фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення", - йдеться у повідомленні.

Заміри фактичного споживання продовжаться на наступному тижні згідно з графіком.

"Укренерго" нагадує, що енергосистема України зазнала вже 14 ракетних атак ворога та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

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