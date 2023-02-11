Атака дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини: завдано значні пошкодження, розпочато розслідування. ФОТО
Розпочато розслідування за фактом ворожих атак дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та Криворізької східної окружної прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, вночі 10 лютого 2023 року окупанти атакували дронами-камікадзе об’єкти енергетичної інфраструктури Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровщини. Завдано значні пошкодження.
На місцях події працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують докази чергових злочинів держави-агресора.
Топ коментарі
+9 Garry Grant
показати весь коментар11.02.2023 12:01
+6 Имярек
показати весь коментар11.02.2023 12:01
+5 MD_DB
показати весь коментар11.02.2023 12:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение двух энергоблоков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2#cite_note-:2-2 [2] . а скількі летіти GLSDB до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС
спасибо Кэп.
Сколько платят за моё расследование?