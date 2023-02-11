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Новини Фото Війна
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Атака дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини: завдано значні пошкодження, розпочато розслідування. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом ворожих атак дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та Криворізької східної окружної прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, вночі 10 лютого 2023 року окупанти атакували дронами-камікадзе об’єкти енергетичної інфраструктури Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровщини. Завдано значні пошкодження.

На місцях події працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують докази чергових злочинів держави-агресора.

Також читайте: Окупанти атакували дронами об’єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини

Атака дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини: завдано значні пошкодження, розпочато розслідування 01
Атака дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини: завдано значні пошкодження, розпочато розслідування 02

Автор: 

обстріл (28700) енергетика (2601) дрони (4765) Дніпропетровська область (3775)


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Топ коментарі
+9
Розслідування розпочато? Покличте Шерлока Холмса. Якщо абсурд-то абсолютний.
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11.02.2023 12:01
+6
Це аксіома.
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11.02.2023 12:01
+5
Або капітана-очевидність.
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11.02.2023 12:06
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11.02.2023 11:58 Відповісти
Це аксіома.
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11.02.2023 12:01 Відповісти
Розслідування розпочато? Покличте Шерлока Холмса. Якщо абсурд-то абсолютний.
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11.02.2023 12:01 Відповісти
Або капітана-очевидність.
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11.02.2023 12:06 Відповісти
Є бюрократична процедура: стався злочин - відкрий справу, інакше притягнути злочинця до відповідальності неможливо внаслідок... порушення процедури.
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11.02.2023 12:07 Відповісти
Якщо щось не розумієш - помовч,або спитай - розумні люди розкажуть.
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11.02.2023 14:49 Відповісти
Тебе питати немає сенсу. Ти до таких людей не відносишся.
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11.02.2023 16:02 Відповісти
Як довго триватиме рлзслідування? Скільки зарплати потрібно слідчим?
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11.02.2023 12:07 Відповісти
а скількі летіти GLSDB до Курская АЭС-2 - строящаяся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F атомная электростанция в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Макаровка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Курчатовском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курской области . 29 апреля 2018 года залиты первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2#cite_note-beton-1 [1] .

Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение двух энергоблоков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2#cite_note-:2-2 [2] . а скількі летіти GLSDB до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС

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11.02.2023 12:14 Відповісти
Яке нафіг розслідування ??? Хто вірить у те, що натиснувшого кнопку рядового посадять ? А слідчим роботає і на фронт йти не треба.
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11.02.2023 12:15 Відповісти
Тут надо ликвидаторов посылать или премию за головы операторов дронов.
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11.02.2023 12:20 Відповісти
Лучший суд это ответочка аналогичным дроном или GLSDB.
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11.02.2023 13:03 Відповісти
Это военное преступление, должно быть задокументировано и подшито к делу ...
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11.02.2023 14:45 Відповісти
Виновата русня.
спасибо Кэп.
Сколько платят за моё расследование?
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11.02.2023 12:20 Відповісти
Яка дурниця, ну яке розслідування під час повномасштабної війни...
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11.02.2023 12:38 Відповісти
Значит ТрО без пикапов, прожекторов, пулемётов и связи, если ишакеды долетают.
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11.02.2023 12:42 Відповісти
А почему в московии нет проблем с электроснабжением.
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11.02.2023 13:31 Відповісти
watch?v=ZhtyXr8zmRM
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11.02.2023 14:37 Відповісти
 
 