Атака дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини: завдано значні пошкодження, розпочато розслідування. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом ворожих атак дронами по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та Криворізької східної окружної прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, вночі 10 лютого 2023 року окупанти атакували дронами-камікадзе об’єкти енергетичної інфраструктури Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровщини. Завдано значні пошкодження.

На місцях події працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують докази чергових злочинів держави-агресора.

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