Атака дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины: нанесены значительные повреждения, начато расследование. ФОТО

Начато расследование по факту вражеских атак дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Криворожской восточной окружной прокуратур начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, ночью 10 февраля 2023 года оккупанты атаковали дронами-камикадзе объекты энергетической инфраструктуры Криворожского и Никопольского районов Днепропетровщины. Нанесены значительные повреждения.

На местах происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие доказательства очередных преступлений государства-агрессора.

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