Атака дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины: нанесены значительные повреждения, начато расследование. ФОТО
Начато расследование по факту вражеских атак дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Криворожской восточной окружной прокуратур начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, ночью 10 февраля 2023 года оккупанты атаковали дронами-камикадзе объекты энергетической инфраструктуры Криворожского и Никопольского районов Днепропетровщины. Нанесены значительные повреждения.
На местах происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие доказательства очередных преступлений государства-агрессора.
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Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение двух энергоблоков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2#cite_note-:2-2 [2] . а скількі летіти GLSDB до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС
спасибо Кэп.
Сколько платят за моё расследование?