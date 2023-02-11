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Новости Фото Война
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Атака дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины: нанесены значительные повреждения, начато расследование. ФОТО

Начато расследование по факту вражеских атак дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Криворожской восточной окружной прокуратур начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, ночью 10 февраля 2023 года оккупанты атаковали дронами-камикадзе объекты энергетической инфраструктуры Криворожского и Никопольского районов Днепропетровщины. Нанесены значительные повреждения.

На местах происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие доказательства очередных преступлений государства-агрессора.

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Атака дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины: нанесены значительные повреждения, начато расследование 01
Атака дронами по критической инфраструктуре Днепропетровщины: нанесены значительные повреждения, начато расследование 02

Автор: 

обстрел (27351) энергетика (2565) дроны (3974) Днепропетровская область (3994)


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Топ комментарии
+9
Розслідування розпочато? Покличте Шерлока Холмса. Якщо абсурд-то абсолютний.
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11.02.2023 12:01
+6
Це аксіома.
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11.02.2023 12:01
+5
Або капітана-очевидність.
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11.02.2023 12:06
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кацапи підараси
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11.02.2023 11:58 Ответить
Це аксіома.
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11.02.2023 12:01 Ответить
Розслідування розпочато? Покличте Шерлока Холмса. Якщо абсурд-то абсолютний.
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11.02.2023 12:01 Ответить
Або капітана-очевидність.
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11.02.2023 12:06 Ответить
Є бюрократична процедура: стався злочин - відкрий справу, інакше притягнути злочинця до відповідальності неможливо внаслідок... порушення процедури.
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11.02.2023 12:07 Ответить
Якщо щось не розумієш - помовч,або спитай - розумні люди розкажуть.
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11.02.2023 14:49 Ответить
Тебе питати немає сенсу. Ти до таких людей не відносишся.
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11.02.2023 16:02 Ответить
Як довго триватиме рлзслідування? Скільки зарплати потрібно слідчим?
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11.02.2023 12:07 Ответить
а скількі летіти GLSDB до Курская АЭС-2 - строящаяся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F атомная электростанция в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Макаровка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Курчатовском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курской области . 29 апреля 2018 года залиты первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2#cite_note-beton-1 [1] .

Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение двух энергоблоков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2#cite_note-:2-2 [2] . а скількі летіти GLSDB до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Курской АЭС

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11.02.2023 12:14 Ответить
Яке нафіг розслідування ??? Хто вірить у те, що натиснувшого кнопку рядового посадять ? А слідчим роботає і на фронт йти не треба.
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11.02.2023 12:15 Ответить
Тут надо ликвидаторов посылать или премию за головы операторов дронов.
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11.02.2023 12:20 Ответить
Лучший суд это ответочка аналогичным дроном или GLSDB.
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11.02.2023 13:03 Ответить
Это военное преступление, должно быть задокументировано и подшито к делу ...
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11.02.2023 14:45 Ответить
Виновата русня.
спасибо Кэп.
Сколько платят за моё расследование?
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11.02.2023 12:20 Ответить
Яка дурниця, ну яке розслідування під час повномасштабної війни...
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11.02.2023 12:38 Ответить
Значит ТрО без пикапов, прожекторов, пулемётов и связи, если ишакеды долетают.
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11.02.2023 12:42 Ответить
А почему в московии нет проблем с электроснабжением.
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11.02.2023 13:31 Ответить
watch?v=ZhtyXr8zmRM
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11.02.2023 14:37 Ответить
 
 