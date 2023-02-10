РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5274 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 211 2
Днепропетровщина (3507) ПВО (2483) ракеты (3468)

9 российских ракет силы ПВО сбили над Днепропетровщиной, - ОВА

ппо

Во время массированной ракетной атаки 10 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровской областью 9 вражеских ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"9 крылатых ракет сбито над Днепропетровщиной", - говорится в сообщении.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области силы Противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, в том числе 3 - в черте города.

Также читайте: Россия ударила по Украине ракетами с кораблей в Черном море и стратегических бомбардировщиков Ту-95, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава !!!
показать весь комментарий
10.02.2023 15:54 Ответить
наші Сили ППО круті!
показать весь комментарий
10.02.2023 16:36 Ответить
 
 