9 российских ракет силы ПВО сбили над Днепропетровщиной, - ОВА

Во время массированной ракетной атаки 10 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровской областью 9 вражеских ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"9 крылатых ракет сбито над Днепропетровщиной", - говорится в сообщении.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области силы Противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, в том числе 3 - в черте города.

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