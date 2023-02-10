9 российских ракет силы ПВО сбили над Днепропетровщиной, - ОВА
Во время массированной ракетной атаки 10 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровской областью 9 вражеских ракет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"9 крылатых ракет сбито над Днепропетровщиной", - говорится в сообщении.
Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области силы Противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, в том числе 3 - в черте города.
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Чайка Київ
показать весь комментарий10.02.2023 15:54 Ответить Мне нравится 7
Hanka Panyanka
показать весь комментарий10.02.2023 16:36 Ответить Мне нравится 2
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