9 російських ракет сили ППО збили над Дніпропетровщиною, - ОВА
Під час масованої ракетної атаки 10 лютого сили протиповітряної оборони збили у небі над Дніпропетровською областю 9 ворожих ракет.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"9 крилатих ракет збито над Дніпропетровщиною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, зокрема 3 - у межах міста.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар10.02.2023 15:54 Відповісти Мені подобається 7
Hanka Panyanka
показати весь коментар10.02.2023 16:36 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...