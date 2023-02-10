9 російських ракет сили ППО збили над Дніпропетровщиною, - ОВА

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого сили протиповітряної оборони збили у небі над Дніпропетровською областю 9 ворожих ракет.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"9 крилатих ракет збито над Дніпропетровщиною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, зокрема 3 - у межах міста.

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