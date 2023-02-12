Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на російській міні на Херсонщині, - ОВА. ФОТО
На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.
"Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці", - йдеться у повідомленні.
Херсонська ОВА вкотре закликає мешканців регіону пересуватися тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки.
"НЕ ПОТРІБНО зараз відвідувати лісосмуги, посадки та поля! ЦЕ ВКРАЙ НЕБЕЗПЕЧНО, адже там може залишатися ворожа вибухівка. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників", - додають у ОВА.
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Лично мне , в этом предложении понятны все слова по отдельности и весь смысл в целом.
Но судя по фото , "нарид" ********** с прицепом просто по полям..ну *****