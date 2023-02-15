Одна людина загинула внаслідок обстрілу рашистами Покровська, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Російські військові зранку обстріляли РСЗВ Смерч житловий сектор Покровська. Зруйновано два під’їзди багатоповерхівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України
"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Попередньо відомо про дванадцятьох постраждалих людей та одну загиблу людину. Є інформація, що під завалами можуть знаходитися люди. На місці події триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Ворожа атака сталася близько 10:00. Внаслідок обстрілу відбулось руйнування покрівлі та квартир на 5-му поверсі першого та другого під’їздів п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.02.2023 16:28 Відповісти Мені подобається 5
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