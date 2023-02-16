Із полеглим прикордонником Олександром Авраменком попрощалися на Сумщині. ФОТО

На Сумщині попрощалися із полеглим прикордонником Олександром Авраменком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, майор Олександр Авраменко віддав охороні державного кордону понад двадцять років життя. Офіцер проходив службу в одному з прикордонних підрозділів Сумщини. Там, 12 лютого 2023 року, під час виконання бойового завдання й обірвалося життя захисника.

У Олександра залишилися дружина, донька та син.

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