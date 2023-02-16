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С павшим пограничником Александром Авраменко попрощались на Сумщине. ФОТО

В Сумской области простились с павшим пограничником Александром Авраменко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, майор Александр Авраменко отдал охране государственной границы более двадцати лет жизни. Офицер проходил службу в одном из пограничных подразделений Сумской области. Там, 12 февраля 2023 года, во время выполнения боевой задачи и оборвалась жизнь защитника.

У Александра остались жена, дочь и сын.

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С павшим пограничником Александром Авраменко попрощались на Сумщине 01
С павшим пограничником Александром Авраменко попрощались на Сумщине 02

Госпогранслужба (6466) память (1496) Сумская область (3165) потери (4398)


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16.02.2023 13:29 Ответить
С.У.М.
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16.02.2023 13:39 Ответить
Svitla Pam'yat'🇺🇦
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16.02.2023 13:45 Ответить
Дякуємо за службу. Співчуття рідним і друзям...
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16.02.2023 14:28 Ответить
Болячемі сумно 😪😪😪
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16.02.2023 15:48 Ответить
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17.02.2023 00:19 Ответить
 
 