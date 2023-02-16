С павшим пограничником Александром Авраменко попрощались на Сумщине. ФОТО
В Сумской области простились с павшим пограничником Александром Авраменко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, майор Александр Авраменко отдал охране государственной границы более двадцати лет жизни. Офицер проходил службу в одном из пограничных подразделений Сумской области. Там, 12 февраля 2023 года, во время выполнения боевой задачи и оборвалась жизнь защитника.
У Александра остались жена, дочь и сын.
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