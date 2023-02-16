Российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона, - ОВА. ВИДЕО

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо посреди улицы. Женщина мирно шла по родному городу... О страшном событии рассказали работники магазина, расположенного рядом.

В здании магазина – ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели окровавленное тело пожилой херсонки, которая получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь", - говорится в сообщении.

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