РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4943 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 897 4

Российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона, - ОВА. ВИДЕО

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо посреди улицы. Женщина мирно шла по родному городу... О страшном событии рассказали работники магазина, расположенного рядом.

В здании магазина – ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели окровавленное тело пожилой херсонки, которая получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

обстрел (27336) Херсон (2839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, яка сумна новина!
Доречі, хто такий цей Протасевич?
показать весь комментарий
16.02.2023 13:15 Ответить
Суки. Нация моральных уродов. Накидывать в мирный город куда глаза глядят. Они поймут хоть что-то когда будет прилетать в их города. И тоже куда попало.
показать весь комментарий
16.02.2023 13:17 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 13:22 Ответить
При этом руцкий биомусор считает что они антифашисты.
показать весь комментарий
16.02.2023 13:22 Ответить
 
 