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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

Днем 16 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Вся Украина моментально "покраснела". Карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу 01

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По данным телеграмм-каналов, мониторинговые каналы сообщают о взлете МиГ-31К ВВС РФ. Больше информации о причинах объявления воздушной тревоги на данный момент неизвестно.

По состоянию на 12.35 в областях дали отбой воздушной тревоги.

Напомним, прошлой ночью россияне ракетами атаковали Украину. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
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Топ комментарии
+8
Коли воно вже ЗДОХНЕ ?
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16.02.2023 12:26
+6
Щоб всі болотяні виродки повидихали!
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16.02.2023 12:26
+5
Кидайте палити!
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16.02.2023 12:43
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Коли воно вже ЗДОХНЕ ?
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16.02.2023 12:26 Ответить
завтра.
Попа Римський не вічний. ну раз не може проклясти *****, то вже я його(чи її, бо було діло, вже там .... пххххх, перевіряють чи то попа, чи то попесиня) прокляв.
А *****? - та хто йому машиніст? Он, зведе з рейок його бронепотяг машиніст Вася - ось і ***** склеїть ласти, а нам Кадиров скаже - Здравств., я ваш сусід, зніміть санкції...
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16.02.2023 12:29 Ответить
Х.уйло в Украине не видели с автоматом,а вот жителей Срацеи достаточно.Ни одно другое Х.йло не
вернёт территории назад,ему этого не разрешат те кто воевал и родственников терял
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16.02.2023 12:59 Ответить
Щоб всі болотяні виродки повидихали!
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16.02.2023 12:26 Ответить
первый раз что-ли - даже свет не выключают
Перемога буде за Украiной
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16.02.2023 12:29 Ответить
ты тамшоле с тирасполя? или где там у вас выключают когда орки "бесятся" то?
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16.02.2023 12:31 Ответить
Треба з моцкви зробити вигрібну яму!!!
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16.02.2023 12:30 Ответить
Вона вже така,і була такою завжди.Один великий смердючий нужник на ржавій бензоколоці
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16.02.2023 12:34 Ответить
Там 146 000 000 опаришів. Ще вбивати і вбивати...
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16.02.2023 12:37 Ответить
набагато менше, але роботи багато.
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16.02.2023 12:44 Ответить
Там якраз зараз КІВА - фахівець по цим справам...в ізгнаніі, так скать
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16.02.2023 12:52 Ответить
Міг в паРаші літає.
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16.02.2023 12:31 Ответить
Кацапи мають здохнути! Усі ви виродки!
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16.02.2023 12:36 Ответить
*********** отрабатывает 30 серебрянников.
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16.02.2023 12:36 Ответить
Нижний новгород у бульбашей?
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16.02.2023 12:50 Ответить
Предыдущие взлеты с кинжалами все были с белокацапии. Суть дела не меняет.
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16.02.2023 13:16 Ответить
А, понятно, чтобы бульбаш не ************.
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16.02.2023 13:23 Ответить
Як виходю на балькон покурити, так і тривога. Наче підглядають.
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16.02.2023 12:41 Ответить
Кидайте палити!
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16.02.2023 12:43 Ответить
Цю пачку вже майже закінчив і кину у смітник і почну нову.
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16.02.2023 12:47 Ответить
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16.02.2023 12:50 Ответить
Бережи себе хоч ти, в мене тут небагато знайомих...Он Вася Шевченко з 4.02 десь пропав, хоч би все норм, чото я очкую
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16.02.2023 12:53 Ответить
Або пан, або пропав. Двічі не вмирати.
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16.02.2023 12:57 Ответить
То відзвітували що є світло. Ото й полетіли відразу виправляти ситуацію..це реально той випадок, коли краще жувати, ніж розмовляти
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16.02.2023 13:00 Ответить
Новиє літса вихваляються один поперед одного. Хто перший сказав, той і маладєц.
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16.02.2023 13:06 Ответить
Щось в місцевих новинах ніякої згадки про тривогу.
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16.02.2023 13:10 Ответить
Я вже десь писав що зечмоням з опи на чолі з дєрмаком сняться лаври " совінформбюро".
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16.02.2023 13:20 Ответить
 
 