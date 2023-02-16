В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)
Днем 16 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Вся Украина моментально "покраснела". Карта воздушных тревог выглядит так:
По данным телеграмм-каналов, мониторинговые каналы сообщают о взлете МиГ-31К ВВС РФ. Больше информации о причинах объявления воздушной тревоги на данный момент неизвестно.
По состоянию на 12.35 в областях дали отбой воздушной тревоги.
Напомним, прошлой ночью россияне ракетами атаковали Украину. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.
Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.
Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
Пожалуйста, подождите...
Попа Римський не вічний. ну раз не може проклясти *****, то вже я його(чи її, бо було діло, вже там .... пххххх, перевіряють чи то попа, чи то попесиня) прокляв.
А *****? - та хто йому машиніст? Он, зведе з рейок його бронепотяг машиніст Вася - ось і ***** склеїть ласти, а нам Кадиров скаже - Здравств., я ваш сусід, зніміть санкції...
вернёт территории назад,ему этого не разрешат те кто воевал и родственников терял
Перемога буде за Украiной