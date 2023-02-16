В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

Днем 16 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Вся Украина моментально "покраснела". Карта воздушных тревог выглядит так:

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По данным телеграмм-каналов, мониторинговые каналы сообщают о взлете МиГ-31К ВВС РФ. Больше информации о причинах объявления воздушной тревоги на данный момент неизвестно.

По состоянию на 12.35 в областях дали отбой воздушной тревоги.

Напомним, прошлой ночью россияне ракетами атаковали Украину. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.