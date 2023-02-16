В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

Вдень 16 лютого в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Вся Україна вмить "почервоніла". Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

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За даними телеграм-каналів, моніторингові канали повідомляють про зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Більше інформації щодо причин оголошення повітряної тривоги на цей момент не відомо.

Станом на 12:35 в областях дали відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни ракетами атакували Україну. глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.