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обстріл (27076) ракети (3926)

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

Вдень 16 лютого в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Вся Україна вмить "почервоніла". Наразі карта повітряних тривог виглядає так: 

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог змінив тактику. "Шахедів" не було, одразу пішли ракети, - Ігнат

За даними телеграм-каналів, моніторингові канали повідомляють про зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Більше інформації щодо причин оголошення повітряної тривоги на цей момент не відомо. 

Станом на 12:35 в областях дали відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни ракетами атакували Україну. глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

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Топ коментарі
+8
Коли воно вже ЗДОХНЕ ?
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16.02.2023 12:26
+6
Щоб всі болотяні виродки повидихали!
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16.02.2023 12:26
+5
Кидайте палити!
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16.02.2023 12:43
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Коли воно вже ЗДОХНЕ ?
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16.02.2023 12:26 Відповісти
завтра.
Попа Римський не вічний. ну раз не може проклясти *****, то вже я його(чи її, бо було діло, вже там .... пххххх, перевіряють чи то попа, чи то попесиня) прокляв.
А *****? - та хто йому машиніст? Он, зведе з рейок його бронепотяг машиніст Вася - ось і ***** склеїть ласти, а нам Кадиров скаже - Здравств., я ваш сусід, зніміть санкції...
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16.02.2023 12:29 Відповісти
Х.уйло в Украине не видели с автоматом,а вот жителей Срацеи достаточно.Ни одно другое Х.йло не
вернёт территории назад,ему этого не разрешат те кто воевал и родственников терял
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16.02.2023 12:59 Відповісти
Щоб всі болотяні виродки повидихали!
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16.02.2023 12:26 Відповісти
первый раз что-ли - даже свет не выключают
Перемога буде за Украiной
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16.02.2023 12:29 Відповісти
ты тамшоле с тирасполя? или где там у вас выключают когда орки "бесятся" то?
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16.02.2023 12:31 Відповісти
Треба з моцкви зробити вигрібну яму!!!
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16.02.2023 12:30 Відповісти
Вона вже така,і була такою завжди.Один великий смердючий нужник на ржавій бензоколоці
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16.02.2023 12:34 Відповісти
Там 146 000 000 опаришів. Ще вбивати і вбивати...
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16.02.2023 12:37 Відповісти
набагато менше, але роботи багато.
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16.02.2023 12:44 Відповісти
Там якраз зараз КІВА - фахівець по цим справам...в ізгнаніі, так скать
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16.02.2023 12:52 Відповісти
Міг в паРаші літає.
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16.02.2023 12:31 Відповісти
Кацапи мають здохнути! Усі ви виродки!
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16.02.2023 12:36 Відповісти
*********** отрабатывает 30 серебрянников.
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16.02.2023 12:36 Відповісти
Нижний новгород у бульбашей?
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16.02.2023 12:50 Відповісти
Предыдущие взлеты с кинжалами все были с белокацапии. Суть дела не меняет.
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16.02.2023 13:16 Відповісти
А, понятно, чтобы бульбаш не ************.
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16.02.2023 13:23 Відповісти
Як виходю на балькон покурити, так і тривога. Наче підглядають.
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16.02.2023 12:41 Відповісти
Кидайте палити!
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16.02.2023 12:43 Відповісти
Цю пачку вже майже закінчив і кину у смітник і почну нову.
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16.02.2023 12:47 Відповісти
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16.02.2023 12:50 Відповісти
Бережи себе хоч ти, в мене тут небагато знайомих...Он Вася Шевченко з 4.02 десь пропав, хоч би все норм, чото я очкую
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16.02.2023 12:53 Відповісти
Або пан, або пропав. Двічі не вмирати.
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16.02.2023 12:57 Відповісти
То відзвітували що є світло. Ото й полетіли відразу виправляти ситуацію..це реально той випадок, коли краще жувати, ніж розмовляти
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16.02.2023 13:00 Відповісти
Новиє літса вихваляються один поперед одного. Хто перший сказав, той і маладєц.
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16.02.2023 13:06 Відповісти
Щось в місцевих новинах ніякої згадки про тривогу.
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16.02.2023 13:10 Відповісти
Я вже десь писав що зечмоням з опи на чолі з дєрмаком сняться лаври " совінформбюро".
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16.02.2023 13:20 Відповісти
 
 