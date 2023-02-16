Ворог змінив тактику. "Шахедів" не було, одразу пішли ракети, - Ігнат

Під час нічної атаки по Україні ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях ворога назвали новою тактикою.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми констатували цей факт (зміну тактики. - Ред.) тому що дійсно ворог зазвичай використовував "шахеди" для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо нічна атака і "шахедів" не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів", - уточнив він.

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Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.