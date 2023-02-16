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ракети (3926) дрони (4299) Повітряні сили (2340) Ігнат (773)

Ворог змінив тактику. "Шахедів" не було, одразу пішли ракети, - Ігнат

ракета

Під час нічної атаки по Україні ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях ворога назвали новою тактикою.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми констатували цей факт (зміну тактики. - Ред.) тому що дійсно ворог зазвичай використовував "шахеди" для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо нічна атака і "шахедів" не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів", - уточнив він.

Також читайте: Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

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Топ коментарі
+20
Мне вчера друг военный рассказал, что ПВО наше постоянно в движении. Никакие шарики, никакие шахеды не могут помочь пацанам выявить наше ПВО и типа его обойти. Только недодасточное количество современных систем позволяет некоторым кацапским ракетам долетать. Не верьте выбросам свинособаке, которые радостно подхватывают наши СМИ. На запад Украины регулярно и прилетает потому как нехватка современных систем не позволяет пока что ефективно закрывать некоторые коридоры через которые туда пролетают ракеты. Вбросов до 24 го будет очень много, в стиле мы ещё ничего не начинали
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16.02.2023 10:49
+13
Ты ещё Чечню вспомни фашист, теперь в Украину рогатое поперлось, не было рашистов - никто и не стрелял.
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16.02.2023 10:52
+13
І распялі мальчіка в трусіках.
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16.02.2023 10:52
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здо хни, рашист, путін окурок і ху йло
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16.02.2023 10:47 Відповісти
Свиней просрав і прийшов на Цензор?
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16.02.2023 10:49 Відповісти
о,чмо с пвн ) а чего впн американский? не скрепно, падаль. смори, что бы фэсэбэ тебе швабру не вставило. а резать вас будут. при любых раскладах.
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16.02.2023 10:49 Відповісти
Да и в ваших пока что областях Белгородской брянской курской тоже немного накрошили орков.
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16.02.2023 10:50 Відповісти
Ты ещё Чечню вспомни фашист, теперь в Украину рогатое поперлось, не было рашистов - никто и не стрелял.
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16.02.2023 10:52 Відповісти
Шоты *******, какие гордые нохчи, купило и за руку привело ***** предателя народа кадыркина, бабло и тикток воены, вот весь секрет. А настоящие чеченцы знаем на чьей стороне воюют с убийцами своего народа.
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16.02.2023 11:13 Відповісти
Щезни кацапе!
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16.02.2023 11:15 Відповісти
І распялі мальчіка в трусіках.
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16.02.2023 10:52 Відповісти
Ето тєх мірних, коториє гаварілі што "если бы мы не перешли границу и не заняли Славянк и Краматорск то вайны бы нэбило" да сучьонок? І гдє та ****, которая тєбя висрала?
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16.02.2023 10:58 Відповісти
А, вот в чем плохая работа ПВО в этот раз... Ждали шахедов, а они не прилетели?

А если серьезно, то шахеды не особо то и нужны были. В этот раз с разведкой вполне справились и воздушные шары, с которых многие смеялись.
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16.02.2023 10:47 Відповісти
х-22 немає чим збивати, калібри і х-101/555 позбивали майже всі
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16.02.2023 10:48 Відповісти
З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет.

Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

«майже всi» 🤯
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16.02.2023 11:50 Відповісти
Чому немає чим збивати х- 22.Збивали і збивають.Просто після відомого випадку намагаються тему х-22 не чіпати. В інтернеті є блогер Марк Солонін в минулому авіаконструктор. Проводить технікуми з літальних апаратів. І це не ті нісенітниці ,що розповідає Жданов ,Арестович та подібні їм. Так ось , ще совецьку х- 22 він називає святом зенітника. Тому що ця 11 метрова цистерна із алюмінію і титану світиться на всіх радарах як сонце в небі. І ті комплекси ппо що є унас а особливо західного виробництва можуть їх збивати. Інша справа що десь в умовному Краматорську чи Кременчузі їх немає ще.
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16.02.2023 12:25 Відповісти
Солонин - гэбэншый *****. Он тебе расскажет, ага Его задача - гнать дезу. С чем он успешно справляется, глядя на тебя
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16.02.2023 12:53 Відповісти
Зразу видно що ти гуманітарій і в школі прогулював уроки фізики. На цьому сайті багато таких перлів можна почути.
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16.02.2023 13:04 Відповісти
У меня два технических образования если шо Но ты и дальше слушай гэбнявого жыдка Солонина, он тебе "правду" расскажет
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16.02.2023 14:26 Відповісти
Кулінарний технікум теж технічна освіта, "если шо".
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16.02.2023 15:26 Відповісти
тебе виднее жрать пропаганду от кремляди Солонина может только такой выпускник кулинарного техникума как ты
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16.02.2023 21:44 Відповісти
А навіщо тобі дві технічні освіти. Розумній людині зазвичай вистачаєх і одної, а ти не спромігся навіть українську мову вивчити . Ти що імбіцил?(Імбіцил особа що нездатна до навчання. Медична енциклопедія). Але ти скоріш за все кацапський ботяра.
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17.02.2023 13:48 Відповісти
А ну давай, расскажи, в чем неправ Солонин касательно х22 !

Единственное, он сказал, что Бук ее сбивает, но он забыл, что к нам только буки М1. А для М1 эти ракеты сбить очень сложно.
А тему, что х22 не сбивают раскручивают с того случая в Днепре.
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17.02.2023 15:18 Відповісти
Можуть збивати цю "цистерну" і німецькі IRIS-2 і американські NASAMS і навіть с -300 зустрічним курсом. Cправа в тому ,що її на радарі добре видно здалеку і є час нормально прицілитись . Русня тому майже і не стріляє ними по Києву бо знає що там все це є.
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17.02.2023 16:22 Відповісти
Простите а кто дал оценку работы ПВО и по каким критериям эта работа оценивалась?
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16.02.2023 11:27 Відповісти
робота ППО оцінюється по відсотку збитих ракет - в кращі дні доходило до 86% збитих, а сьогодні менше половини ( по уточнених даних ракет було 36, а не 32)
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16.02.2023 11:57 Відповісти
Це Ви самі вигадали чи з допомогою журналістів?
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16.02.2023 12:04 Відповісти
а в тебе власної клепки нема, щоб порахувати?
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16.02.2023 12:41 Відповісти
Ракети бувають гарні та різні, деякі у нас нічим збивати - про це чесно говорили.
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16.02.2023 12:19 Відповісти
А миже тих "Шахедів" тупо нема? Звідси і кулі повітряні замість них.
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16.02.2023 10:47 Відповісти
Мне вчера друг военный рассказал, что ПВО наше постоянно в движении. Никакие шарики, никакие шахеды не могут помочь пацанам выявить наше ПВО и типа его обойти. Только недодасточное количество современных систем позволяет некоторым кацапским ракетам долетать. Не верьте выбросам свинособаке, которые радостно подхватывают наши СМИ. На запад Украины регулярно и прилетает потому как нехватка современных систем не позволяет пока что ефективно закрывать некоторые коридоры через которые туда пролетают ракеты. Вбросов до 24 го будет очень много, в стиле мы ещё ничего не начинали
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16.02.2023 10:49 Відповісти
Пацанам= кацапам, долбаное самоисправление на Андроид
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16.02.2023 10:51 Відповісти
К сожалению, еще хватает любителей "русского мира", которые с удовольствием могут сдать позиции ПВО. Передвижение такой техники трудно скрыть.
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16.02.2023 11:02 Відповісти
Да ты что. Уже год как пытаются задать. И что? Или сейчас их резко больше станет любителей свинособаке и? Или ефективнее задавать будут?
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16.02.2023 11:04 Відповісти
Вот не хочу скавчать, но получается какой то сюр!У нас на словах сплошные союзники, раймштайн за раймштайном, в итоге нет ни ПВО, ни ракет, ни танков , ни самолетов, Там один изгой,находящийся под санкциями Иран, трохи Китай двурушничает, результат: поставляют все, что требуется. На до было надеяться только на себя, а не на меморандумы.
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16.02.2023 10:49 Відповісти
все верно. нужно было милитаризироваться с самого распада сэсэсэрэ. не резать танки-самолеты на металл, а приумножать. а так канешно - порезали стратегические аэродромы, корабли, ******** тушенку стратегичских запасов - а теперь кто виноват?
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16.02.2023 10:51 Відповісти
виноваты кацапские тролли
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16.02.2023 12:19 Відповісти
Диктатури переграють Захід в суху. Якщо Захід не знайде в себе яйця, то вони його врешті решт знищать.
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16.02.2023 10:54 Відповісти
да. Но только после нас(
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16.02.2023 23:46 Відповісти
может хватить ПОНОСОВ ЗАЕ***АЛИ АНАЛИТИКИ **АЛА ХРЕНОВЫЕ ПРЯМ ТАКОЕ ОТСАСЫВАНИЕ ПЕНИСА ***** ЕЩЕ РАЗ Е**АЛЬНИКИ ЗАКРЫЛИ ВОЯКИ Х**РОВЫЕ ЭТО НАМ НАСЕЛЕНИЮ СТРАНЫ УПОВАТЬ НАДО НА МОЛИТВЫ И БОГА И ЧУТОЧКУ НА ВЕЗУХУ В ПВО И ТОЧКА при ракетных атаках Рашки спасибо Кучме пе***ерасту за то что отдал оця 21 стратегический бомбардировщик России и в придачу пару эшелонов ракет...спасибо до пола Оцам США которые нашептали Кучме на ушко такое сделать..... спасибо за много всякой **уйни Кучме и США и Британии аккурат с 1992 по 2001 год.. такой разбор **овна ***** недостоин вообще даже секунды вашего внимания... обороной занимайтесь и молча про себя анализируйте смазывайте на палец и облизывайтесь..... но у себя тихо и в кабинетах... вас не поймешь куда прилетело ТАЙНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ А ВСЯ РАШКА ПО ТВ ТУ ТАЙНУ ПОКАЗЫВАЕТ ФОТО ВИДЕО.. А ТУТ НАЧИНАЮТ АНАЛИТИКУ РАЗВОДИТЬ ПО ПРОТИВНИКУ И КОСВЕННО А ТО И ПРЯМО РАССКАЗЫВАЮТ ТАКТИКУ РАБОТЫ ПВО И РУКОВОДСТВА ВЫ ЧТО ГЕТЬ ******** ПРИДУРКИ В ПОГОНАХ???!!!
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16.02.2023 10:51 Відповісти
Нашкребли ржавых х-22 и ****** ху.знакуда. Просто конченые маньяки. Эффект 0, ненависть ещё больше.
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16.02.2023 10:55 Відповісти
подивилася відео з Павлограду, просто жах..., велика вирва, дуже глибока..., навколо в радіусі 500 метрів все потрощено, там приватні дома, дуже великі руйнування..., я не розумію, навіщо стріляти такими ракетами по звичайним людям, це просто за межами людського...
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16.02.2023 10:58 Відповісти
Повезло еще что такая ракета не прилетела в дом, как в Днепре...
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16.02.2023 11:03 Відповісти
та майже в дом, там поруч якісь руїни, якась бабуля загинула ((
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16.02.2023 11:42 Відповісти
у Х-22 точність плюс-мінус кілометр - цілили в одне місце, а прилетіло туди куди прилетіло
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16.02.2023 12:02 Відповісти
Какая тактика, они знают, что х-22 не сбивают.
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16.02.2023 11:07 Відповісти
Абсолютно верно. Но и попасть ракетой такой скажем в енргообьект очень тяжело. Это ракеты по сути для террора
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16.02.2023 11:10 Відповісти
сама рашка создана лишь для террора
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16.02.2023 11:35 Відповісти
Сбивают. И сбивали раньше. Не сбивают там, где нет ЗРК, а только мобильные группы с ПЗРК или пулеметами
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17.02.2023 18:12 Відповісти
Яка ж це нова тактика , коли кацапня вже її використовувала десятки разів ,, до того , поки шахідів в неї ще не було . !?
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16.02.2023 11:18 Відповісти
Це була державна зрада". Коли керівництво України добровільно погодилася на денуклеаризацію, давши Росії зброю для сьогоднішньої війни. Україна успадкувала 220 одиниць стратегічних носіїв, серед яких 130 ракет РС-18 (SS-19), 46 ************* ракет РС-22 (SS-24), 44 важких бомбардувальників, оснащених 1068 крилатими ракетами повітряного базування великої дальності. Відповідно до умов Договору СТАРТ-1 за цими носіями було зараховано сумарно 1944 ядерних заряди. Третій в світі потенціал !Питання до президентів України ЧОМУ ЛЕГКО ПОГОДИЛИСЯ ПОРІЗАТИ ВЕСЬ ПАРК СТРАТЕГІЧНОЇ АВІАЦІЇ, ТОДІ ЯК УМОВИ ЛІСАБОНСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ВИМАГАЛИ ЛІКВІДАЦІЮ ЛИШЕ 36% ЯДЕРНИХ НОСІЇВ? ХТО З КЕРІВНИЦТВА ПРАЦЮВАВ НА МОСКВУ? ВСІ?! Чому таємно і в зжатті терміни перевезли в московію тактичну ЯЗ. !? Чому передали московії стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, за безцінь. Та в решті решт і порізали бомбардувальники та крилаті ракети які залишились. Останні в 2006 році. Всі президенти , керівництво України тих років було не українським, не державницьким а корупціонерами, хабарниками, ЗРАДНИКАМИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЇЇ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ І ЯК НАСЛІДОК СПРИЧИНИЛИ ЗАГРОЗУ ІСНУВАННЯ.
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16.02.2023 11:23 Відповісти
А ти сам за яких Президентів голосував?
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16.02.2023 11:40 Відповісти
У рашки немає ракет, хіба ні?
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16.02.2023 11:31 Відповісти
точных очень мало - даже свет не выключают уже
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16.02.2023 12:23 Відповісти
Як не було шахедів що за маячня ..подивіться полтавські канали там повно відео як шахіди літали з 23.00 до 3,00поки не почали пуски ракет з трьох напрямків
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16.02.2023 11:40 Відповісти
І над Дніпром пролетіли.
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16.02.2023 12:29 Відповісти
Никаких больше мемарандумов с США и Англией ..выдурили оружие мощное а теперь боятся танки и самолеты давать ..Не по-джентельменски вышло ..Ответственность за это несет не толтко росия а и США с Англией ..Рано или поздно им нужно кинуть предьяву в нарушении договора который подписал Кучма ..
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16.02.2023 11:45 Відповісти
не трынди кацапская морда тебя бота кто спрашивать будет если бы не США и Англия то Укарины уже бы не было а зеленый "ще не втiк" уже давно бы слинял
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16.02.2023 12:24 Відповісти
Тормозок Игнат с 23:00 были шахиды и не один ..Писец у нас командование дибилоидов как мы войну собираемся выиграть с такими тупорыми ...что говорить когда так опозориться на яйцах по 17 грн ...И кто вам будет верить ?
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16.02.2023 11:49 Відповісти
Спросите у полтавчан были шахиды или нет ...Позорище не могу читать такие тупые заявление еще от руководителей МО Украины...Мы год держимся за счет пацанов на перелке а таких аналитиков как Игнал гнать метлою на службу занятости без выплат и компенсаций .. за такую зарплату такую туфту нести ?да нах они нужны вообще
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16.02.2023 11:53 Відповісти
шо кажуть зараз довбойоби які казали шо у кацапів ракет залишилось на 2-3 раза
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17.02.2023 00:50 Відповісти
 
 