Ворог змінив тактику. "Шахедів" не було, одразу пішли ракети, - Ігнат
Під час нічної атаки по Україні ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях ворога назвали новою тактикою.
Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми констатували цей факт (зміну тактики. - Ред.) тому що дійсно ворог зазвичай використовував "шахеди" для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо нічна атака і "шахедів" не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів", - уточнив він.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.
Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.
Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.
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А если серьезно, то шахеды не особо то и нужны были. В этот раз с разведкой вполне справились и воздушные шары, с которых многие смеялись.
Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.
Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
«майже всi» 🤯
Единственное, он сказал, что Бук ее сбивает, но он забыл, что к нам только буки М1. А для М1 эти ракеты сбить очень сложно.
А тему, что х22 не сбивают раскручивают с того случая в Днепре.