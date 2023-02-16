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Новости Война
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ракеты (3470) дроны (3558) Воздушные силы (2000) Игнат (577)

Враг сменил тактику. "Шахедов" не было, сразу пошли ракеты, - Игнат

ракета

Во время ночной атаки по Украине враг не стал использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях оккупантов назвали новой тактикой.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы констатировали этот факт (изменение тактики, - ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночная атака и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
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Топ комментарии
+20
Мне вчера друг военный рассказал, что ПВО наше постоянно в движении. Никакие шарики, никакие шахеды не могут помочь пацанам выявить наше ПВО и типа его обойти. Только недодасточное количество современных систем позволяет некоторым кацапским ракетам долетать. Не верьте выбросам свинособаке, которые радостно подхватывают наши СМИ. На запад Украины регулярно и прилетает потому как нехватка современных систем не позволяет пока что ефективно закрывать некоторые коридоры через которые туда пролетают ракеты. Вбросов до 24 го будет очень много, в стиле мы ещё ничего не начинали
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16.02.2023 10:49
+13
Ты ещё Чечню вспомни фашист, теперь в Украину рогатое поперлось, не было рашистов - никто и не стрелял.
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16.02.2023 10:52
+13
І распялі мальчіка в трусіках.
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16.02.2023 10:52
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здо хни, рашист, путін окурок і ху йло
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16.02.2023 10:47 Ответить
Свиней просрав і прийшов на Цензор?
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16.02.2023 10:49 Ответить
о,чмо с пвн ) а чего впн американский? не скрепно, падаль. смори, что бы фэсэбэ тебе швабру не вставило. а резать вас будут. при любых раскладах.
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16.02.2023 10:49 Ответить
Да и в ваших пока что областях Белгородской брянской курской тоже немного накрошили орков.
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16.02.2023 10:50 Ответить
Ты ещё Чечню вспомни фашист, теперь в Украину рогатое поперлось, не было рашистов - никто и не стрелял.
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16.02.2023 10:52 Ответить
Шоты *******, какие гордые нохчи, купило и за руку привело ***** предателя народа кадыркина, бабло и тикток воены, вот весь секрет. А настоящие чеченцы знаем на чьей стороне воюют с убийцами своего народа.
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16.02.2023 11:13 Ответить
Щезни кацапе!
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16.02.2023 11:15 Ответить
І распялі мальчіка в трусіках.
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16.02.2023 10:52 Ответить
Ето тєх мірних, коториє гаварілі што "если бы мы не перешли границу и не заняли Славянк и Краматорск то вайны бы нэбило" да сучьонок? І гдє та ****, которая тєбя висрала?
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16.02.2023 10:58 Ответить
А, вот в чем плохая работа ПВО в этот раз... Ждали шахедов, а они не прилетели?

А если серьезно, то шахеды не особо то и нужны были. В этот раз с разведкой вполне справились и воздушные шары, с которых многие смеялись.
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16.02.2023 10:47 Ответить
х-22 немає чим збивати, калібри і х-101/555 позбивали майже всі
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16.02.2023 10:48 Ответить
З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет.

Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

«майже всi» 🤯
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16.02.2023 11:50 Ответить
Чому немає чим збивати х- 22.Збивали і збивають.Просто після відомого випадку намагаються тему х-22 не чіпати. В інтернеті є блогер Марк Солонін в минулому авіаконструктор. Проводить технікуми з літальних апаратів. І це не ті нісенітниці ,що розповідає Жданов ,Арестович та подібні їм. Так ось , ще совецьку х- 22 він називає святом зенітника. Тому що ця 11 метрова цистерна із алюмінію і титану світиться на всіх радарах як сонце в небі. І ті комплекси ппо що є унас а особливо західного виробництва можуть їх збивати. Інша справа що десь в умовному Краматорську чи Кременчузі їх немає ще.
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16.02.2023 12:25 Ответить
Солонин - гэбэншый *****. Он тебе расскажет, ага Его задача - гнать дезу. С чем он успешно справляется, глядя на тебя
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16.02.2023 12:53 Ответить
Зразу видно що ти гуманітарій і в школі прогулював уроки фізики. На цьому сайті багато таких перлів можна почути.
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16.02.2023 13:04 Ответить
У меня два технических образования если шо Но ты и дальше слушай гэбнявого жыдка Солонина, он тебе "правду" расскажет
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16.02.2023 14:26 Ответить
Кулінарний технікум теж технічна освіта, "если шо".
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16.02.2023 15:26 Ответить
тебе виднее жрать пропаганду от кремляди Солонина может только такой выпускник кулинарного техникума как ты
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16.02.2023 21:44 Ответить
А навіщо тобі дві технічні освіти. Розумній людині зазвичай вистачаєх і одної, а ти не спромігся навіть українську мову вивчити . Ти що імбіцил?(Імбіцил особа що нездатна до навчання. Медична енциклопедія). Але ти скоріш за все кацапський ботяра.
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17.02.2023 13:48 Ответить
А ну давай, расскажи, в чем неправ Солонин касательно х22 !

Единственное, он сказал, что Бук ее сбивает, но он забыл, что к нам только буки М1. А для М1 эти ракеты сбить очень сложно.
А тему, что х22 не сбивают раскручивают с того случая в Днепре.
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17.02.2023 15:18 Ответить
Можуть збивати цю "цистерну" і німецькі IRIS-2 і американські NASAMS і навіть с -300 зустрічним курсом. Cправа в тому ,що її на радарі добре видно здалеку і є час нормально прицілитись . Русня тому майже і не стріляє ними по Києву бо знає що там все це є.
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17.02.2023 16:22 Ответить
Простите а кто дал оценку работы ПВО и по каким критериям эта работа оценивалась?
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16.02.2023 11:27 Ответить
робота ППО оцінюється по відсотку збитих ракет - в кращі дні доходило до 86% збитих, а сьогодні менше половини ( по уточнених даних ракет було 36, а не 32)
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16.02.2023 11:57 Ответить
Це Ви самі вигадали чи з допомогою журналістів?
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16.02.2023 12:04 Ответить
а в тебе власної клепки нема, щоб порахувати?
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16.02.2023 12:41 Ответить
Ракети бувають гарні та різні, деякі у нас нічим збивати - про це чесно говорили.
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16.02.2023 12:19 Ответить
А миже тих "Шахедів" тупо нема? Звідси і кулі повітряні замість них.
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16.02.2023 10:47 Ответить
Мне вчера друг военный рассказал, что ПВО наше постоянно в движении. Никакие шарики, никакие шахеды не могут помочь пацанам выявить наше ПВО и типа его обойти. Только недодасточное количество современных систем позволяет некоторым кацапским ракетам долетать. Не верьте выбросам свинособаке, которые радостно подхватывают наши СМИ. На запад Украины регулярно и прилетает потому как нехватка современных систем не позволяет пока что ефективно закрывать некоторые коридоры через которые туда пролетают ракеты. Вбросов до 24 го будет очень много, в стиле мы ещё ничего не начинали
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16.02.2023 10:49 Ответить
Пацанам= кацапам, долбаное самоисправление на Андроид
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16.02.2023 10:51 Ответить
К сожалению, еще хватает любителей "русского мира", которые с удовольствием могут сдать позиции ПВО. Передвижение такой техники трудно скрыть.
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16.02.2023 11:02 Ответить
Да ты что. Уже год как пытаются задать. И что? Или сейчас их резко больше станет любителей свинособаке и? Или ефективнее задавать будут?
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16.02.2023 11:04 Ответить
Вот не хочу скавчать, но получается какой то сюр!У нас на словах сплошные союзники, раймштайн за раймштайном, в итоге нет ни ПВО, ни ракет, ни танков , ни самолетов, Там один изгой,находящийся под санкциями Иран, трохи Китай двурушничает, результат: поставляют все, что требуется. На до было надеяться только на себя, а не на меморандумы.
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16.02.2023 10:49 Ответить
все верно. нужно было милитаризироваться с самого распада сэсэсэрэ. не резать танки-самолеты на металл, а приумножать. а так канешно - порезали стратегические аэродромы, корабли, ******** тушенку стратегичских запасов - а теперь кто виноват?
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16.02.2023 10:51 Ответить
виноваты кацапские тролли
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16.02.2023 12:19 Ответить
Диктатури переграють Захід в суху. Якщо Захід не знайде в себе яйця, то вони його врешті решт знищать.
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16.02.2023 10:54 Ответить
да. Но только после нас(
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16.02.2023 23:46 Ответить
может хватить ПОНОСОВ ЗАЕ***АЛИ АНАЛИТИКИ **АЛА ХРЕНОВЫЕ ПРЯМ ТАКОЕ ОТСАСЫВАНИЕ ПЕНИСА ***** ЕЩЕ РАЗ Е**АЛЬНИКИ ЗАКРЫЛИ ВОЯКИ Х**РОВЫЕ ЭТО НАМ НАСЕЛЕНИЮ СТРАНЫ УПОВАТЬ НАДО НА МОЛИТВЫ И БОГА И ЧУТОЧКУ НА ВЕЗУХУ В ПВО И ТОЧКА при ракетных атаках Рашки спасибо Кучме пе***ерасту за то что отдал оця 21 стратегический бомбардировщик России и в придачу пару эшелонов ракет...спасибо до пола Оцам США которые нашептали Кучме на ушко такое сделать..... спасибо за много всякой **уйни Кучме и США и Британии аккурат с 1992 по 2001 год.. такой разбор **овна ***** недостоин вообще даже секунды вашего внимания... обороной занимайтесь и молча про себя анализируйте смазывайте на палец и облизывайтесь..... но у себя тихо и в кабинетах... вас не поймешь куда прилетело ТАЙНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ А ВСЯ РАШКА ПО ТВ ТУ ТАЙНУ ПОКАЗЫВАЕТ ФОТО ВИДЕО.. А ТУТ НАЧИНАЮТ АНАЛИТИКУ РАЗВОДИТЬ ПО ПРОТИВНИКУ И КОСВЕННО А ТО И ПРЯМО РАССКАЗЫВАЮТ ТАКТИКУ РАБОТЫ ПВО И РУКОВОДСТВА ВЫ ЧТО ГЕТЬ ******** ПРИДУРКИ В ПОГОНАХ???!!!
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16.02.2023 10:51 Ответить
Нашкребли ржавых х-22 и ****** ху.знакуда. Просто конченые маньяки. Эффект 0, ненависть ещё больше.
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16.02.2023 10:55 Ответить
подивилася відео з Павлограду, просто жах..., велика вирва, дуже глибока..., навколо в радіусі 500 метрів все потрощено, там приватні дома, дуже великі руйнування..., я не розумію, навіщо стріляти такими ракетами по звичайним людям, це просто за межами людського...
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16.02.2023 10:58 Ответить
Повезло еще что такая ракета не прилетела в дом, как в Днепре...
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16.02.2023 11:03 Ответить
та майже в дом, там поруч якісь руїни, якась бабуля загинула ((
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16.02.2023 11:42 Ответить
у Х-22 точність плюс-мінус кілометр - цілили в одне місце, а прилетіло туди куди прилетіло
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16.02.2023 12:02 Ответить
Какая тактика, они знают, что х-22 не сбивают.
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16.02.2023 11:07 Ответить
Абсолютно верно. Но и попасть ракетой такой скажем в енргообьект очень тяжело. Это ракеты по сути для террора
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16.02.2023 11:10 Ответить
сама рашка создана лишь для террора
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16.02.2023 11:35 Ответить
Сбивают. И сбивали раньше. Не сбивают там, где нет ЗРК, а только мобильные группы с ПЗРК или пулеметами
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17.02.2023 18:12 Ответить
Яка ж це нова тактика , коли кацапня вже її використовувала десятки разів ,, до того , поки шахідів в неї ще не було . !?
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16.02.2023 11:18 Ответить
Це була державна зрада". Коли керівництво України добровільно погодилася на денуклеаризацію, давши Росії зброю для сьогоднішньої війни. Україна успадкувала 220 одиниць стратегічних носіїв, серед яких 130 ракет РС-18 (SS-19), 46 ************* ракет РС-22 (SS-24), 44 важких бомбардувальників, оснащених 1068 крилатими ракетами повітряного базування великої дальності. Відповідно до умов Договору СТАРТ-1 за цими носіями було зараховано сумарно 1944 ядерних заряди. Третій в світі потенціал !Питання до президентів України ЧОМУ ЛЕГКО ПОГОДИЛИСЯ ПОРІЗАТИ ВЕСЬ ПАРК СТРАТЕГІЧНОЇ АВІАЦІЇ, ТОДІ ЯК УМОВИ ЛІСАБОНСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ВИМАГАЛИ ЛІКВІДАЦІЮ ЛИШЕ 36% ЯДЕРНИХ НОСІЇВ? ХТО З КЕРІВНИЦТВА ПРАЦЮВАВ НА МОСКВУ? ВСІ?! Чому таємно і в зжатті терміни перевезли в московію тактичну ЯЗ. !? Чому передали московії стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, за безцінь. Та в решті решт і порізали бомбардувальники та крилаті ракети які залишились. Останні в 2006 році. Всі президенти , керівництво України тих років було не українським, не державницьким а корупціонерами, хабарниками, ЗРАДНИКАМИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЇЇ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ І ЯК НАСЛІДОК СПРИЧИНИЛИ ЗАГРОЗУ ІСНУВАННЯ.
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16.02.2023 11:23 Ответить
А ти сам за яких Президентів голосував?
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16.02.2023 11:40 Ответить
У рашки немає ракет, хіба ні?
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16.02.2023 11:31 Ответить
точных очень мало - даже свет не выключают уже
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16.02.2023 12:23 Ответить
Як не було шахедів що за маячня ..подивіться полтавські канали там повно відео як шахіди літали з 23.00 до 3,00поки не почали пуски ракет з трьох напрямків
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16.02.2023 11:40 Ответить
І над Дніпром пролетіли.
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16.02.2023 12:29 Ответить
Никаких больше мемарандумов с США и Англией ..выдурили оружие мощное а теперь боятся танки и самолеты давать ..Не по-джентельменски вышло ..Ответственность за это несет не толтко росия а и США с Англией ..Рано или поздно им нужно кинуть предьяву в нарушении договора который подписал Кучма ..
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16.02.2023 11:45 Ответить
не трынди кацапская морда тебя бота кто спрашивать будет если бы не США и Англия то Укарины уже бы не было а зеленый "ще не втiк" уже давно бы слинял
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16.02.2023 12:24 Ответить
Тормозок Игнат с 23:00 были шахиды и не один ..Писец у нас командование дибилоидов как мы войну собираемся выиграть с такими тупорыми ...что говорить когда так опозориться на яйцах по 17 грн ...И кто вам будет верить ?
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16.02.2023 11:49 Ответить
Спросите у полтавчан были шахиды или нет ...Позорище не могу читать такие тупые заявление еще от руководителей МО Украины...Мы год держимся за счет пацанов на перелке а таких аналитиков как Игнал гнать метлою на службу занятости без выплат и компенсаций .. за такую зарплату такую туфту нести ?да нах они нужны вообще
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16.02.2023 11:53 Ответить
шо кажуть зараз довбойоби які казали шо у кацапів ракет залишилось на 2-3 раза
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17.02.2023 00:50 Ответить
 
 