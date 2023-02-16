Враг сменил тактику. "Шахедов" не было, сразу пошли ракеты, - Игнат
Во время ночной атаки по Украине враг не стал использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях оккупантов назвали новой тактикой.
Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы констатировали этот факт (изменение тактики, - ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночная атака и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.
Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.
Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
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А если серьезно, то шахеды не особо то и нужны были. В этот раз с разведкой вполне справились и воздушные шары, с которых многие смеялись.
Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.
Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
«майже всi» 🤯
Единственное, он сказал, что Бук ее сбивает, но он забыл, что к нам только буки М1. А для М1 эти ракеты сбить очень сложно.
А тему, что х22 не сбивают раскручивают с того случая в Днепре.