Російський снаряд вбив 70-річну жительку Херсона, - ОВА. ВIДЕО
Внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами загинули 70-річна жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Жінка мирно йшла рідним містом... Про страшну подію розповіли працівники крамниці, що розташована поруч.
У будівлі крамниці - жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані. Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти", - йдеться в повідомленні.
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Доречі, хто такий цей Протасевич?