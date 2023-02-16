Подружжя загинуло внаслідок російського удару по Херсонщині, - ОВА
Сьогодні на світанку ворог обстріляв село Зміївка Бериславського району, загинуло подружжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Черговий трагічний ранок на Херсонщині. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. Російські артилеристи знали, куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
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