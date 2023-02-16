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Подружжя загинуло внаслідок російського удару по Херсонщині, - ОВА

херсон,херсонщина,острови

Сьогодні на світанку ворог обстріляв село Зміївка Бериславського району, загинуло подружжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Черговий трагічний ранок на Херсонщині. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. Російські артилеристи знали, куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог прицільно бив по житлових кварталах Херсону, - ОВА

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16.02.2023 11:02 Відповісти
Що б ви виздихали кацапи і ваша терористична імперія зла.
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16.02.2023 11:28 Відповісти
Село зі стародавньою шведською діаспорою. Шведські студенти туди їздили старошведську вивчати. Сцуки москальські, навіть шведів дістали.
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16.02.2023 11:35 Відповісти
Когда чечены захватывали Буйнакск то артоорков и орколетунов стреляли на месте.
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16.02.2023 12:14 Відповісти
 
 