Супружеская пара погибла в результате российского удара по Херсонщине, - ОВА
Сегодня на рассвете враг обстрелял село Змиевка Бериславского района, погибли супруги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"Очередное трагическое утро в Херсонской области. Из-за российского обстрела села Змиевка Бериславского района погибли супруги - мужчина и женщина. На рассвете в их дом попал вражеский снаряд, который оборвал жизнь двух мирных людей. Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсона", - говорится в сообщении.
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