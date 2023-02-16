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обстрел (25761) Херсонщина (4386) жертвы (1988)

Супружеская пара погибла в результате российского удара по Херсонщине, - ОВА

херсон,херсонщина,острови

Сегодня на рассвете враг обстрелял село Змиевка Бериславского района, погибли супруги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Очередное трагическое утро в Херсонской области. Из-за российского обстрела села Змиевка Бериславского района погибли супруги - мужчина и женщина. На рассвете в их дом попал вражеский снаряд, который оборвал жизнь двух мирных людей. Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсона", - говорится в сообщении.

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16.02.2023 11:02 Ответить
Що б ви виздихали кацапи і ваша терористична імперія зла.
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16.02.2023 11:28 Ответить
Село зі стародавньою шведською діаспорою. Шведські студенти туди їздили старошведську вивчати. Сцуки москальські, навіть шведів дістали.
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16.02.2023 11:35 Ответить
Когда чечены захватывали Буйнакск то артоорков и орколетунов стреляли на месте.
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16.02.2023 12:14 Ответить
 
 