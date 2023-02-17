Федоров показав колону військової техніки росіян, знищену воїнами ЗСУ під Вугледаром. ФОТО

Завдяки безпілотникам DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка влучно відпрацювала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вугледар тримається.

На фото — результати роботи 21 окремого батальйону "Сармат" спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами. Воїнам допомогли безпілотники, придбані за кошти донорів United24.

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Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка влучно відпрацювала.

Дякую кожному захиснику і захисниці. Продовжуємо посилювати Армію дронів, щоб зберігати життя наших героїв та наблизити перемогу", - розповів Федоров.





