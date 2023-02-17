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Федоров показав колону військової техніки росіян, знищену воїнами ЗСУ під Вугледаром. ФОТО

Завдяки безпілотникам DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка влучно відпрацювала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вугледар тримається.

На фото — результати роботи 21 окремого батальйону "Сармат" спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами. Воїнам допомогли безпілотники, придбані за кошти донорів United24.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більше жодних документів: Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну, – Федоров

Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка влучно відпрацювала.

Дякую кожному захиснику і захисниці. Продовжуємо посилювати Армію дронів, щоб зберігати життя наших героїв та наблизити перемогу", - розповів Федоров.

Федоров показав колону військової техніки росіян, знищену воїнами ЗСУ під Вугледаром 01
Федоров показав колону військової техніки росіян, знищену воїнами ЗСУ під Вугледаром 02
Федоров показав колону військової техніки росіян, знищену воїнами ЗСУ під Вугледаром 03

Автор: 

благодійність (570) ліквідація (3955) знищення (7298) 72 окрема механізована бригада (242) 55 артилерійська бригада (20) Федоров Михайло (881) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+44
Слава ЗСУ!
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17.02.2023 16:42
+33
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17.02.2023 16:59
+27
Ох, і красива робота! Слава нашим воїнам!
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17.02.2023 16:43
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Слава ЗСУ!
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17.02.2023 16:42 Відповісти
Аптечка на той світ.

Тилові служби Міністерства нападу та утилізації «мобиків» міністра Збройних православних сил московії Сергія Куй шутовича Шойгу працюють, як то кажуть, у поті чола.

З небезпекою для життя під обстрілами високомобільних ракетних систем «M 142 HIMARS» вони цілодобово доставляють у достатній кількості на окуповані росіянами українські території ********** для стрілецької зброї, снаряди, міни та триметрові «сигари» для РСЗВ «Град». Обсяги постачання смертоносної зброї досить великі. Під Іловайськом окупанти за п'ять діб витратили сім шістдесятонних пульманів снарядів, що прибули з Білгорода.

Набагато гірші йдуть справи з медичним забезпеченням військовослужбовців «другої за чисельністю армії у світі».

Російські медики недбало ставляться до своїх посадових обов'язків, щоб виконувати в повному обсязі весь комплекс заходів щодо запобігання виникненню та поширенню захворювань серед особового складу «чмобиків», своєчасному наданню пораненим та хворим медичної допомоги, їх евакуації, лікуванню та медичній реабілітації.

Російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, після короткого перекуру і безкоштовного телефонного дзвінка дружині або матері «біндерівці» везуть на миття в мобільний банно-пральний комплекс (МБПК). Поки полонені солдати купаються під гарячим душем, їхній одяг, повний вошей, піддається прожаренню. Якось українські медики надавали допомогу пораненому росіянину, у якого в рані на лікті повзали білі хробаки.

На допиті у дізнавача з'ясувалося, що замість індивідуальних медичних аптечок командир видавав бійцям, які йшли в атаку, додатковий магазин з патронами.

Але в деяких полонених бурятів були медичні аптечки укомплектовані одноразовим шприцом та ампулою з прозорою рідиною знеболювальної дії.

При дослідженні в лабораторних умовах експертиза виявила в ампулі сильнодіючу отруту. Після внутрішньом'язової ін'єкції поранений воїн швидко переходить у потойбіччя, де вже не відчував жодного болю.

Таким чином, Верховний Головнокомандувач звільняється від поранених військовослужбовців, які від впливу отрути помирають, а їхні трупи спецкоманда скидає у штольні затоплених українських шахт, ховає на цвинтарях Ростова на Дону з табличкою «Хірургічні відходи» або просто спалює у мобільних крематоріях.
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18.02.2023 11:59 Відповісти
Ти вислів "Диявол криється в дрібницях!", чув? Навіщо "прибріхувать" в маленькому, щоб тобі перестали вірить у більш серйозному? "Прожарка" одягу - це піддання його дії високих температур Одяг ******** має купу синтетичних пластикових додатків - "змійки, гудзики, застібки При впливі високих температур пластик деформується чи плавиться І яка користь буде від такого одягу після "прожарки"?
Далі - цікавіше : "У шприцах сильнодіюча отрута"! Та якби це було так - то в ООН та інших міжнародних організаціях уже-б про це гуділи! Адже це - шикарна зброя для ідеологічного фронту - підрив довіри росіян до власного командування! Але ніхто нічого не каже Чому? Мабуть, росіяни забороняють!
І от після цього ти пропонуєш нам вірить всьому тобою сказаному?
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20.02.2023 06:55 Відповісти
Ох, і красива робота! Слава нашим воїнам!
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17.02.2023 16:43 Відповісти
Тільки яйценосному міністру оборони це не кажіть, бо заграбастає поставки ціх дронів під свою контору, і стане як з продуктами для армії!
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17.02.2023 16:44 Відповісти
Він уже повернувся из Рамштайну??? Тоді Ви праві на 100% Сидить в інеті!
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17.02.2023 16:50 Відповісти
Він же рахує їх весільними дронами...
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17.02.2023 17:19 Відповісти
От саме тому і не кажіть йому!

Буде ліпше, якщо він не дізнається про їхню справжню важливість!
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17.02.2023 17:39 Відповісти
А що, мені подобається. )
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17.02.2023 16:50 Відповісти
чи то не ті "весільні дрони", як їх визначив весільний крашанкОвий міні-стр оборони імені дермака?
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17.02.2023 16:50 Відповісти
Федоров - чекаємо на новини! Абрестовичі уже задовбали!
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17.02.2023 16:51 Відповісти
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17.02.2023 16:59 Відповісти
Да, валите все на Пороха. Ракетные программы закрыли, Богдану закрыли, на армию положили, бабки на дорогах освоили, во власти посадили агентов Кремля , на всех постах если не мразь то вор. Порох за неделю до вторжения кричал, что срочно 10 млрд гривен нужно выделить для развертывания ТРО и доукомплектование бригад, но слуги дали только 5, а еще 5 на дорожный деребан отправили. Идиоты опять хотят на те же грабли наступить.
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17.02.2023 20:22 Відповісти
Ну не оп же ж твою ять!
А баба Маня, прибиральниця в початковій школі села на Закарпатті, прокоментувати не хоче?

Федоров, а ти та твоє міністерство тут яким боком? Свого нічого немає, а попіаритись треба? Чи просто нема чого робить?

Я зрозумів би, якщо б ти сказав, що безпілотники купив за свої кошти і особисто передав воїнам, але ж ні!

Як же вже задрали ці борці за рейтинги!
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17.02.2023 17:02 Відповісти
Нє зільоноє ета дела беспілотнікі пакупать, да іщо за сваі кровна наварованиє.
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17.02.2023 17:37 Відповісти
Ну, мені нравиться, як воно горить, як казламорді суєтятся. Ну, казламорді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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17.02.2023 17:07 Відповісти
На последнем фото новейший аналоговнет с ПКМПЗ (противокомулятивной мешочно-песочной защитой)
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17.02.2023 17:35 Відповісти
*кумулятивной
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17.02.2023 17:38 Відповісти
На початку війни бачив фото, як на "кацапо-тигрі" для додаткового захисту використали диск-ромашку із борони.
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17.02.2023 17:42 Відповісти
с написом "***" замість Z
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17.02.2023 18:41 Відповісти
побачили завдяки "весільним" дронам, так пане міністр?
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17.02.2023 17:22 Відповісти
порошенко 3аслуговуе на памятник він велич і армія мова віра вічні
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17.02.2023 17:42 Відповісти
Jeslib realno zarabotal-by obeshannoje k nojabrju 2022- VSU ustroil by parad na Ukrainskom Ploshade v Moskve. Do togo krasnaja ona byla.....
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17.02.2023 18:02 Відповісти
Притулині дрони попрацювали?
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17.02.2023 18:02 Відповісти
5 ..Ви колону в Ірпені бачили ?
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17.02.2023 18:03 Відповісти
Пане Михайле, дякуємо за те, що коректно ткнули мор..ю резнікова - може тепер в його Переліку на закупівлю" буде таки внесено позицію "нікому непотрібних весільних дронів"..

Нефахова але порядна людина вже давно би написала заяву на звільнення, ... але ж вже є " рішення мого президента".
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17.02.2023 18:25 Відповісти
НЕОБХОДИМЫ ЛУЧШИЕ КЛИШЕ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА !)
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18.02.2023 11:12 Відповісти
 
 