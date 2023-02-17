Федоров показав колону військової техніки росіян, знищену воїнами ЗСУ під Вугледаром. ФОТО
Завдяки безпілотникам DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка влучно відпрацювала.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Вугледар тримається.
На фото — результати роботи 21 окремого батальйону "Сармат" спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами. Воїнам допомогли безпілотники, придбані за кошти донорів United24.
Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка влучно відпрацювала.
Дякую кожному захиснику і захисниці. Продовжуємо посилювати Армію дронів, щоб зберігати життя наших героїв та наблизити перемогу", - розповів Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тилові служби Міністерства нападу та утилізації «мобиків» міністра Збройних православних сил московії Сергія Куй шутовича Шойгу працюють, як то кажуть, у поті чола.
З небезпекою для життя під обстрілами високомобільних ракетних систем «M 142 HIMARS» вони цілодобово доставляють у достатній кількості на окуповані росіянами українські території ********** для стрілецької зброї, снаряди, міни та триметрові «сигари» для РСЗВ «Град». Обсяги постачання смертоносної зброї досить великі. Під Іловайськом окупанти за п'ять діб витратили сім шістдесятонних пульманів снарядів, що прибули з Білгорода.
Набагато гірші йдуть справи з медичним забезпеченням військовослужбовців «другої за чисельністю армії у світі».
Російські медики недбало ставляться до своїх посадових обов'язків, щоб виконувати в повному обсязі весь комплекс заходів щодо запобігання виникненню та поширенню захворювань серед особового складу «чмобиків», своєчасному наданню пораненим та хворим медичної допомоги, їх евакуації, лікуванню та медичній реабілітації.
Російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, після короткого перекуру і безкоштовного телефонного дзвінка дружині або матері «біндерівці» везуть на миття в мобільний банно-пральний комплекс (МБПК). Поки полонені солдати купаються під гарячим душем, їхній одяг, повний вошей, піддається прожаренню. Якось українські медики надавали допомогу пораненому росіянину, у якого в рані на лікті повзали білі хробаки.
На допиті у дізнавача з'ясувалося, що замість індивідуальних медичних аптечок командир видавав бійцям, які йшли в атаку, додатковий магазин з патронами.
Але в деяких полонених бурятів були медичні аптечки укомплектовані одноразовим шприцом та ампулою з прозорою рідиною знеболювальної дії.
При дослідженні в лабораторних умовах експертиза виявила в ампулі сильнодіючу отруту. Після внутрішньом'язової ін'єкції поранений воїн швидко переходить у потойбіччя, де вже не відчував жодного болю.
Таким чином, Верховний Головнокомандувач звільняється від поранених військовослужбовців, які від впливу отрути помирають, а їхні трупи спецкоманда скидає у штольні затоплених українських шахт, ховає на цвинтарях Ростова на Дону з табличкою «Хірургічні відходи» або просто спалює у мобільних крематоріях.
Далі - цікавіше : "У шприцах сильнодіюча отрута"! Та якби це було так - то в ООН та інших міжнародних організаціях уже-б про це гуділи! Адже це - шикарна зброя для ідеологічного фронту - підрив довіри росіян до власного командування! Але ніхто нічого не каже Чому? Мабуть, росіяни забороняють!
І от після цього ти пропонуєш нам вірить всьому тобою сказаному?
Буде ліпше, якщо він не дізнається про їхню справжню важливість!
А баба Маня, прибиральниця в початковій школі села на Закарпатті, прокоментувати не хоче?
Федоров, а ти та твоє міністерство тут яким боком? Свого нічого немає, а попіаритись треба? Чи просто нема чого робить?
Я зрозумів би, якщо б ти сказав, що безпілотники купив за свої кошти і особисто передав воїнам, але ж ні!
Як же вже задрали ці борці за рейтинги!
Нефахова але порядна людина вже давно би написала заяву на звільнення, ... але ж вже є " рішення мого президента".