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Федоров показал колонну военной техники россиян, уничтоженную воинами ВСУ под Угледаром. ФОТО

Благодаря беспилотникам DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты артиллерии, которая метко отработала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Угледар держится.

На фото — результаты работы 21-го отдельного батальона "Сармат" совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами. Воинам помогли беспилотники, приобретенные за счет доноров United24.

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Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты артиллерии, которая метко отработала.

Спасибо каждому защитнику и защитнице. Продолжаем усиливать Армию дронов, чтобы сохранять жизни наших героев и приблизить победу", – рассказал Федоров.

Федоров показал колонну военной техники россиян, уничтоженную воинами ВСУ под Угледаром 01
Федоров показал колонну военной техники россиян, уничтоженную воинами ВСУ под Угледаром 02
Федоров показал колонну военной техники россиян, уничтоженную воинами ВСУ под Угледаром 03

благотворительность (613) ликвидация (3604) уничтожение (7030) 72 отдельная механизированная бригада (240) 55 артиллерийская бригада (20) Федоров Михаил (507) Угледар (129)


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Топ комментарии
+44
Слава ЗСУ!
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17.02.2023 16:42
+33
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17.02.2023 16:59
+27
Ох, і красива робота! Слава нашим воїнам!
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17.02.2023 16:43
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Слава ЗСУ!
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17.02.2023 16:42 Ответить
Аптечка на той світ.

Тилові служби Міністерства нападу та утилізації «мобиків» міністра Збройних православних сил московії Сергія Куй шутовича Шойгу працюють, як то кажуть, у поті чола.

З небезпекою для життя під обстрілами високомобільних ракетних систем «M 142 HIMARS» вони цілодобово доставляють у достатній кількості на окуповані росіянами українські території ********** для стрілецької зброї, снаряди, міни та триметрові «сигари» для РСЗВ «Град». Обсяги постачання смертоносної зброї досить великі. Під Іловайськом окупанти за п'ять діб витратили сім шістдесятонних пульманів снарядів, що прибули з Білгорода.

Набагато гірші йдуть справи з медичним забезпеченням військовослужбовців «другої за чисельністю армії у світі».

Російські медики недбало ставляться до своїх посадових обов'язків, щоб виконувати в повному обсязі весь комплекс заходів щодо запобігання виникненню та поширенню захворювань серед особового складу «чмобиків», своєчасному наданню пораненим та хворим медичної допомоги, їх евакуації, лікуванню та медичній реабілітації.

Російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, після короткого перекуру і безкоштовного телефонного дзвінка дружині або матері «біндерівці» везуть на миття в мобільний банно-пральний комплекс (МБПК). Поки полонені солдати купаються під гарячим душем, їхній одяг, повний вошей, піддається прожаренню. Якось українські медики надавали допомогу пораненому росіянину, у якого в рані на лікті повзали білі хробаки.

На допиті у дізнавача з'ясувалося, що замість індивідуальних медичних аптечок командир видавав бійцям, які йшли в атаку, додатковий магазин з патронами.

Але в деяких полонених бурятів були медичні аптечки укомплектовані одноразовим шприцом та ампулою з прозорою рідиною знеболювальної дії.

При дослідженні в лабораторних умовах експертиза виявила в ампулі сильнодіючу отруту. Після внутрішньом'язової ін'єкції поранений воїн швидко переходить у потойбіччя, де вже не відчував жодного болю.

Таким чином, Верховний Головнокомандувач звільняється від поранених військовослужбовців, які від впливу отрути помирають, а їхні трупи спецкоманда скидає у штольні затоплених українських шахт, ховає на цвинтарях Ростова на Дону з табличкою «Хірургічні відходи» або просто спалює у мобільних крематоріях.
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18.02.2023 11:59 Ответить
Ти вислів "Диявол криється в дрібницях!", чув? Навіщо "прибріхувать" в маленькому, щоб тобі перестали вірить у більш серйозному? "Прожарка" одягу - це піддання його дії високих температур Одяг ******** має купу синтетичних пластикових додатків - "змійки, гудзики, застібки При впливі високих температур пластик деформується чи плавиться І яка користь буде від такого одягу після "прожарки"?
Далі - цікавіше : "У шприцах сильнодіюча отрута"! Та якби це було так - то в ООН та інших міжнародних організаціях уже-б про це гуділи! Адже це - шикарна зброя для ідеологічного фронту - підрив довіри росіян до власного командування! Але ніхто нічого не каже Чому? Мабуть, росіяни забороняють!
І от після цього ти пропонуєш нам вірить всьому тобою сказаному?
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20.02.2023 06:55 Ответить
Ох, і красива робота! Слава нашим воїнам!
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17.02.2023 16:43 Ответить
Тільки яйценосному міністру оборони це не кажіть, бо заграбастає поставки ціх дронів під свою контору, і стане як з продуктами для армії!
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17.02.2023 16:44 Ответить
Він уже повернувся из Рамштайну??? Тоді Ви праві на 100% Сидить в інеті!
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17.02.2023 16:50 Ответить
Він же рахує їх весільними дронами...
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17.02.2023 17:19 Ответить
От саме тому і не кажіть йому!

Буде ліпше, якщо він не дізнається про їхню справжню важливість!
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17.02.2023 17:39 Ответить
А що, мені подобається. )
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17.02.2023 16:50 Ответить
чи то не ті "весільні дрони", як їх визначив весільний крашанкОвий міні-стр оборони імені дермака?
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17.02.2023 16:50 Ответить
Федоров - чекаємо на новини! Абрестовичі уже задовбали!
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17.02.2023 16:51 Ответить
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17.02.2023 16:59 Ответить
Да, валите все на Пороха. Ракетные программы закрыли, Богдану закрыли, на армию положили, бабки на дорогах освоили, во власти посадили агентов Кремля , на всех постах если не мразь то вор. Порох за неделю до вторжения кричал, что срочно 10 млрд гривен нужно выделить для развертывания ТРО и доукомплектование бригад, но слуги дали только 5, а еще 5 на дорожный деребан отправили. Идиоты опять хотят на те же грабли наступить.
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17.02.2023 20:22 Ответить
Ну не оп же ж твою ять!
А баба Маня, прибиральниця в початковій школі села на Закарпатті, прокоментувати не хоче?

Федоров, а ти та твоє міністерство тут яким боком? Свого нічого немає, а попіаритись треба? Чи просто нема чого робить?

Я зрозумів би, якщо б ти сказав, що безпілотники купив за свої кошти і особисто передав воїнам, але ж ні!

Як же вже задрали ці борці за рейтинги!
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17.02.2023 17:02 Ответить
Нє зільоноє ета дела беспілотнікі пакупать, да іщо за сваі кровна наварованиє.
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17.02.2023 17:37 Ответить
Ну, мені нравиться, як воно горить, як казламорді суєтятся. Ну, казламорді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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17.02.2023 17:07 Ответить
На последнем фото новейший аналоговнет с ПКМПЗ (противокомулятивной мешочно-песочной защитой)
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17.02.2023 17:35 Ответить
*кумулятивной
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17.02.2023 17:38 Ответить
На початку війни бачив фото, як на "кацапо-тигрі" для додаткового захисту використали диск-ромашку із борони.
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17.02.2023 17:42 Ответить
с написом "***" замість Z
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17.02.2023 18:41 Ответить
побачили завдяки "весільним" дронам, так пане міністр?
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17.02.2023 17:22 Ответить
порошенко 3аслуговуе на памятник він велич і армія мова віра вічні
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17.02.2023 17:42 Ответить
Jeslib realno zarabotal-by obeshannoje k nojabrju 2022- VSU ustroil by parad na Ukrainskom Ploshade v Moskve. Do togo krasnaja ona byla.....
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17.02.2023 18:02 Ответить
Притулині дрони попрацювали?
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17.02.2023 18:02 Ответить
5 ..Ви колону в Ірпені бачили ?
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17.02.2023 18:03 Ответить
Пане Михайле, дякуємо за те, що коректно ткнули мор..ю резнікова - може тепер в його Переліку на закупівлю" буде таки внесено позицію "нікому непотрібних весільних дронів"..

Нефахова але порядна людина вже давно би написала заяву на звільнення, ... але ж вже є " рішення мого президента".
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17.02.2023 18:25 Ответить
НЕОБХОДИМЫ ЛУЧШИЕ КЛИШЕ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА !)
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18.02.2023 11:12 Ответить
 
 