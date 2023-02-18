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У Росії горів хімзавод. ФОТО

У російському місті Уфа ввечері 17 лютого спалахнула пожежа на складі хімзаводу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську пресу.

Пожежа виникла на хімзаводі, який належить компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу, пише видання.

Пожежі присвоїли другу категорію. До гасіння вогню залучили 16 одиниць техніки та 69 людей.

Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Працівники заводу змогли евакуюватися самостійно.

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"Крезол" - найбільший російський виробник і постачальник хімічних реагентів і лабораторного обладнання.

Компанія також займається створенням бурових реагентів для глушіння свердловин та виробництвом хімреагентів, які підвищують нафтовіддачу пластів.

У Росії горів хімзавод 01
У Росії горів хімзавод 02
У Росії горів хімзавод 03

Автор: 

завод (1022) пожежа (4336) росія (65316)


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Топ коментарі
+11
хай інші заводи росії підтримають флешмоб
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18.02.2023 09:07
+4
Айайай....Кто єто сдєлал?😱
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18.02.2023 09:05
+4
Ну шо, не долітають наші бпла до Уралу?
ЄнтанЄми
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18.02.2023 09:07
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Айайай....Кто єто сдєлал?😱
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18.02.2023 09:05 Відповісти
Ну шо, не долітають наші бпла до Уралу?
ЄнтанЄми
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18.02.2023 09:07 Відповісти
Щоб від Курська й до Урала вата вдень і вніч палала!
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18.02.2023 12:04 Відповісти
хай інші заводи росії підтримають флешмоб
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18.02.2023 09:07 Відповісти
Паління в недозволеному місці призводить до пожежі.
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18.02.2023 09:12 Відповісти
ГОРИ РАША ГОРИ МАСКВА И ПУТИНОИДЫ ВАМ В АД ПОРА!!!
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18.02.2023 09:21 Відповісти
Якось *****! Нехай там все під воду піде!
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18.02.2023 09:28 Відповісти
"Это "ж-ж-ж-ж-ж" - не просто так!" Пора шукать на згарищі портрет Бандери - без нас в Росії зараз ніщо погане не стається !
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18.02.2023 09:38 Відповісти
Що згорить, то не згниє. А скоріше за все якусь недостачу приховують, на рабсєї це зараз в тренді.
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18.02.2023 10:13 Відповісти
На росії горів хімзавод
=======
нахімічили... Це за відібрані шуби.
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18.02.2023 12:02 Відповісти
Кто б это не сделал...... красава...
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18.02.2023 13:14 Відповісти
Баба Яга )
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18.02.2023 14:33 Відповісти
якби вони згоріли всі живцем разом з путлером
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18.02.2023 17:23 Відповісти
 
 