У Росії горів хімзавод. ФОТО
У російському місті Уфа ввечері 17 лютого спалахнула пожежа на складі хімзаводу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську пресу.
Пожежа виникла на хімзаводі, який належить компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу, пише видання.
Пожежі присвоїли другу категорію. До гасіння вогню залучили 16 одиниць техніки та 69 людей.
Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Працівники заводу змогли евакуюватися самостійно.
"Крезол" - найбільший російський виробник і постачальник хімічних реагентів і лабораторного обладнання.
Компанія також займається створенням бурових реагентів для глушіння свердловин та виробництвом хімреагентів, які підвищують нафтовіддачу пластів.
Топ коментарі
+11 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар18.02.2023 09:07
+4 Garry Grant
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+4 Serhiy Tokolov
показати весь коментар18.02.2023 09:07
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ЄнтанЄми
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нахімічили... Це за відібрані шуби.