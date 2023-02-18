В России горел химзавод. ФОТО

В российском городе Уфа вечером 17 февраля разразился пожар на складе химзавода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую печать.

Пожар возник на химзаводе, принадлежащем компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода, пишет издание.

Пожару присвоили вторую категорию. К тушению огня привлекли 16 единиц техники и 69 человек.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

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"Крезол" – крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов и лабораторного оборудования.

Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, повышающих нефтеотдачу пластов.





