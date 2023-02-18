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В России горел химзавод. ФОТО

В российском городе Уфа вечером 17 февраля разразился пожар на складе химзавода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую печать.

Пожар возник на химзаводе, принадлежащем компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода, пишет издание.

Пожару присвоили вторую категорию. К тушению огня привлекли 16 единиц техники и 69 человек.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

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"Крезол" – крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов и лабораторного оборудования.

Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, повышающих нефтеотдачу пластов.

В России горел химзавод 01
В России горел химзавод 02
В России горел химзавод 03

завод (515) пожар (5961) россия (95687)


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Топ комментарии
+11
хай інші заводи росії підтримають флешмоб
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18.02.2023 09:07
+4
Айайай....Кто єто сдєлал?😱
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18.02.2023 09:05
+4
Ну шо, не долітають наші бпла до Уралу?
ЄнтанЄми
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18.02.2023 09:07
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Айайай....Кто єто сдєлал?😱
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18.02.2023 09:05 Ответить
Ну шо, не долітають наші бпла до Уралу?
ЄнтанЄми
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18.02.2023 09:07 Ответить
Щоб від Курська й до Урала вата вдень і вніч палала!
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18.02.2023 12:04 Ответить
хай інші заводи росії підтримають флешмоб
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18.02.2023 09:07 Ответить
Паління в недозволеному місці призводить до пожежі.
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18.02.2023 09:12 Ответить
ГОРИ РАША ГОРИ МАСКВА И ПУТИНОИДЫ ВАМ В АД ПОРА!!!
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18.02.2023 09:21 Ответить
Якось *****! Нехай там все під воду піде!
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18.02.2023 09:28 Ответить
"Это "ж-ж-ж-ж-ж" - не просто так!" Пора шукать на згарищі портрет Бандери - без нас в Росії зараз ніщо погане не стається !
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18.02.2023 09:38 Ответить
Що згорить, то не згниє. А скоріше за все якусь недостачу приховують, на рабсєї це зараз в тренді.
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18.02.2023 10:13 Ответить
На росії горів хімзавод
=======
нахімічили... Це за відібрані шуби.
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18.02.2023 12:02 Ответить
Кто б это не сделал...... красава...
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18.02.2023 13:14 Ответить
Баба Яга )
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18.02.2023 14:33 Ответить
якби вони згоріли всі живцем разом з путлером
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18.02.2023 17:23 Ответить
 
 