Протягом 18 лютого окупанти обстріляли Нікополь і Марганець, - облрада. ФОТО

У суботу 18 лютого російські війська завдали ударів по Нікополю й Марганцю Дніпропетровської області, пошкоджено будівлі медустанови, закладів освіти, багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Окупаційні війська РФ не залишають у спокої Нікопольщину. Російський терор триває: дві громади району протягом дня знову зазнали атак.

З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. В місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.

Вгатили окупанти і по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду", - зазначив він.

Лукашук повідомив, що внаслідок обстрілів жертв немає, також у суботу не зафіксовано обстрілів в інших районах Дніпропетровщини.

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