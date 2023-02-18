УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11525 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
827 0

Протягом 18 лютого окупанти обстріляли Нікополь і Марганець, - облрада. ФОТО

У суботу 18 лютого російські війська завдали ударів по Нікополю й Марганцю Дніпропетровської області, пошкоджено будівлі медустанови, закладів освіти, багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Окупаційні війська РФ не залишають у спокої Нікопольщину. Російський терор триває: дві громади району протягом дня знову зазнали атак.

З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. В місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.

Вгатили окупанти і по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду", - зазначив він. 

Лукашук повідомив, що внаслідок обстрілів жертв немає, також у суботу не зафіксовано обстрілів в інших районах Дніпропетровщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район: поранено жінку

Протягом 18 лютого окупанти обстріляли Нікополь і Марганець, - облрада 01
Протягом 18 лютого окупанти обстріляли Нікополь і Марганець, - облрада 02

Автор: 

обстріл (28613) Дніпропетровська область (3756)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 