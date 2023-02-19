УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11663 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 593 1

Рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, - ОВА. ФОТО

Вранці 19 лютого російські військові завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, - ОВА 01
Рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, - ОВА 02
Рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28613) ракети (4028) Донецька область (8529) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 