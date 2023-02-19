Рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, - ОВА. ФОТО

Вранці 19 лютого російські військові завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

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