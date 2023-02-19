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Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке, - ОВА. ФОТО

Утром 19 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск.

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Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке, - ОВА 01
Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке, - ОВА 02
Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке, - ОВА 03

Автор: 

обстрел (27292) ракеты (3574) Донецкая область (9718) Кириленко Павел (638)


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