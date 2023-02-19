Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке, - ОВА. ФОТО
Утром 19 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск.
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