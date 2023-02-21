Пілоти-розвідники ГУР виконують бойові завдання на вертольоті UH-60 Black Hawk. ФОТО

Пілоти-розвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України мають у своєму розпорядженні багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

ГУР опублікував пост про пілотів-розвідників гелікоптерів, які виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту з відповідними фото. Судячи з них, розвідники мають принаймні один американський багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk ("Чорний Яструб").

Це підтверджують профільні авіаторські пабліки. Порівняння з сайту розробника Sikorsky Aircraft також вказують на те, що на фото ГУР саме Black Hawk.

Офіційно про передачу таких американських гелікоптерів Україні не повідомлялося. Зазначається, що навіть деякі члени НАТО не мають у своєму розпорядженні UH-60.

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