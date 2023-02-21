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Пілоти-розвідники ГУР виконують бойові завдання на вертольоті UH-60 Black Hawk. ФОТО

Пілоти-розвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України мають у своєму розпорядженні багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Пілоти-розвідники ГУР виконують бойові завдання на вертольоті UH-60 Black Hawk 01

ГУР опублікував пост про пілотів-розвідників гелікоптерів, які виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту з відповідними фото. Судячи з них, розвідники мають принаймні один американський багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk ("Чорний Яструб").

Пілоти-розвідники ГУР виконують бойові завдання на вертольоті UH-60 Black Hawk 02

Це підтверджують профільні авіаторські пабліки. Порівняння з сайту розробника Sikorsky Aircraft також вказують на те, що на фото ГУР саме Black Hawk.

Офіційно про передачу таких американських гелікоптерів Україні не повідомлялося. Зазначається, що навіть деякі члени НАТО не мають у своєму розпорядженні UH-60.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гелікоптери Sea King уже прибули в Україну, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3867) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+23
А можна так піаритись, щоб не засвічувати місця дислокації?
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21.02.2023 16:32
+23
Не у вас, а у України. У вас млинці на лопаті.
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21.02.2023 16:41
+10
от зачем так палить? может пацаны угнали...
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21.02.2023 16:40
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Омєріганскіє пєрдольоти уже у нас! може й А-10 вже скоро будуть данбіть бамбас 8 лєт
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21.02.2023 16:30 Відповісти
Не у вас, а у України. У вас млинці на лопаті.
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21.02.2023 16:41 Відповісти


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Регистрация: 16.02.2023

Новий вилупок?
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21.02.2023 19:28 Відповісти
А можна так піаритись, щоб не засвічувати місця дислокації?
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21.02.2023 16:32 Відповісти
нє-бо для дурнів лайки понад усе...
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21.02.2023 16:37 Відповісти
треба зняти відосик і по марафону показати ..з всім ОП на борту
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21.02.2023 17:19 Відповісти
Я собі подібні запитання ставлю з 2014 року коли на нашу техніку наносили 2 білі стрічки, як під приціл, так само на рукавах жовті стрічки/сині стрічки для мене геть не зрозумілі, стріляй між ними не промахнешся? так і тут жовтосинє коло щоб шо? наче для тиру розмальовують.
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21.02.2023 16:56 Відповісти
Як бійців на полі бою розрізняти ? У сутінках, наприклад. Вночі, взагалі, морок.
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21.02.2023 19:15 Відповісти
А як працюють інші армії світу? Американська наносить червон-сині стрічки? Є радіо зв'язок, злагодженість, тим більше може вибігти група чмобиків у жовтих стрічках і всіх постріляти що ми не однарозово бачили на відео.
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21.02.2023 20:38 Відповісти
Блін, а нічого, що рос. і укр. танки розрізнити може тільки спец ?

Щодо стрічок різного кольору ... навіть незрозуміло що пояснювати ? Вони це роблять вже 12 місяців, - значить так треба.
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21.02.2023 21:56 Відповісти
з зовні і не повинно нічого відрізняти, як танк так і підрозділи виконують бойове завдання, кожний повинен бути на своєму місці
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21.02.2023 22:54 Відповісти
Любитель по своим пострелять? Или самому охота своими быть подстреленным? Ну, ну...
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22.02.2023 05:00 Відповісти
якийсь брєд ... ще раз ... Вони це роблять вже 12 місяців, - значить так треба.

Є термін "вогонь по своїх" - йому вже років 150 ...
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22.02.2023 19:04 Відповісти
А ти , мабуть , у американській армії повоював добром що в курсі як там до чого ? (( Думаєш військові з дурної голови ті стрічки вішають ? Забувся , дуринда, як помилково нашого штурмовика збили ?
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26.02.2023 00:32 Відповісти
от зачем так палить? может пацаны угнали...
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21.02.2023 16:40 Відповісти
Приятное внезапно.
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21.02.2023 16:44 Відповісти
Щось мову підзабув:так військова розвідка,чи военна(на штампі написано)?
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21.02.2023 16:45 Відповісти
КВН якийсь , я не розумію ,для чого цей цирк знімає розвідка і викладує.
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21.02.2023 16:46 Відповісти
Ви бачили голову ГУР? Слухали його? Отож.
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21.02.2023 16:51 Відповісти
Гогилашвили рулит ?
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21.02.2023 16:50 Відповісти
То не та модель яка з зеленими під Києвом розбилася?
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21.02.2023 16:50 Відповісти
Ні, то були французькі ейрбаси
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21.02.2023 18:26 Відповісти
їх декілька було ??
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21.02.2023 19:16 Відповісти
UH-60 Black Hawk - однозначно гелікоптер. Get your shit together, censor.net.
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21.02.2023 16:51 Відповісти
Ця техніка взагалі має заходити безперешкодно на історичну батьківщину пана Сікорського.
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21.02.2023 16:56 Відповісти
А можно такое же фото, только с Томагавком оснащенным ядерной боеголовкой.
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21.02.2023 17:00 Відповісти
І куди тобі ту боєголовку засунути ? Від чого вона тебе порятує ? Он у кацапів є ядерні боєголовки , ну і що , ЗСУ через те кацапів перестали знищувати ????? P.S. У Ізраїлю є і не одна , споконвічний ворог іран невдовзі матиме , Ізраїль його ядерними томагавками обстрілює ?
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26.02.2023 00:40 Відповісти
нехай буде
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26.02.2023 02:39 Відповісти
Байденюк залишив на згадку про себе?
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21.02.2023 17:00 Відповісти
При всем уважении к разведке, зачем демонстрировать это фото? Или боневтик решил своих проинформировать?
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21.02.2023 17:15 Відповісти
Апачи-апачи и еще раз аппачи!... ну на этом разве шо зелю охранять....
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21.02.2023 17:16 Відповісти
оце машини, які треба було одразу купувати. й саме головне, що шанс на це був: ми кількасот мільйонів зависли янкі за "sealaunch", от і мали б у них купити хоча б з десяток бортів, як своєрідну компенсацію. тим більше, що в поляків блекхоки вже були й навіть, здається, з потужностями для ремонту (?). але ні - українська влада завжди ухвалить гірше рішення: купили у французів б/ушні пуми. ну, ви розумієте - в авакяна вірменське лобі у парижі, а криголам - він же дипломат світового масштабу. хоча, може сивочолий шось таки знав - хоч якось, але зеленим насолив

ps якшо шо, f дітей у броварах мені справді дуже шкода
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21.02.2023 17:19 Відповісти
про липецк еше забыл вспомнить.
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21.02.2023 21:52 Відповісти
о, дякую, що нагадали - іще була фабрика "рошен" у севастополі, теж цікава історія...
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22.02.2023 14:41 Відповісти
и про убитого брата тоже не забывайте.
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22.02.2023 15:02 Відповісти
У талибов такие точно есть, чем украинцы хуже?
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21.02.2023 17:27 Відповісти
Шалав катают? Начальство на дачи развозят?
Совсем недавно джипы для фронта так использовали
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21.02.2023 17:46 Відповісти
Kak netu , Latvija uzhe vtaroi mesiac kak perehodit na eti ptichki https://www.youtube.com/watch?v=dTypL_87_QQ
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21.02.2023 18:10 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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21.02.2023 18:15 Відповісти
ГУР ... вибачайте, це якийсь дитячий садок ... блін ...
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21.02.2023 19:18 Відповісти
…розвідники виконують завдання, а піариться на цьому недороблений міністр-медіа-інстасамець…
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21.02.2023 19:32 Відповісти
Як ми були до тепер без цієї новини керівництву ГУР більше нема що робити
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21.02.2023 20:14 Відповісти
я не розумію словосполучення РОЗВІДКА і ҐВИНТОКРИЛ на війні.

це не проксі-війна а війна. над ворожою територією ворог домінує своїм ППО.

то куди ми збираємося летіти на розвідку?

як на мене це підходить для піяру та для тилу. для фронту не годицця, для фронту треба багато, вбивчо та дешево а ця ляля по жодному з трьох пунктів не підходить.
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21.02.2023 21:39 Відповісти
забагато питань ставиш..мозги е..якщо нема то подивимь в інеті шо таке радіоєлектронна розвідка.і для чого вона..що таке сістема авакс наприклад.. чому тебе в школі фсб вчіли.
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21.02.2023 21:47 Відповісти
гвинтокрилами ??
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22.02.2023 19:08 Відповісти
гелікоптерами
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23.02.2023 20:28 Відповісти
 
 