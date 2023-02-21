Пілоти-розвідники ГУР виконують бойові завдання на вертольоті UH-60 Black Hawk. ФОТО
Пілоти-розвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України мають у своєму розпорядженні багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.
ГУР опублікував пост про пілотів-розвідників гелікоптерів, які виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту з відповідними фото. Судячи з них, розвідники мають принаймні один американський багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk ("Чорний Яструб").
Це підтверджують профільні авіаторські пабліки. Порівняння з сайту розробника Sikorsky Aircraft також вказують на те, що на фото ГУР саме Black Hawk.
Офіційно про передачу таких американських гелікоптерів Україні не повідомлялося. Зазначається, що навіть деякі члени НАТО не мають у своєму розпорядженні UH-60.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Меня читают: 0
Я читаю: 0
Регистрация: 16.02.2023
Новий вилупок?
Щодо стрічок різного кольору ... навіть незрозуміло що пояснювати ? Вони це роблять вже 12 місяців, - значить так треба.
Є термін "вогонь по своїх" - йому вже років 150 ...
ps якшо шо, f дітей у броварах мені справді дуже шкода
Совсем недавно джипы для фронта так использовали
це не проксі-війна а війна. над ворожою територією ворог домінує своїм ППО.
то куди ми збираємося летіти на розвідку?
як на мене це підходить для піяру та для тилу. для фронту не годицця, для фронту треба багато, вбивчо та дешево а ця ляля по жодному з трьох пунктів не підходить.