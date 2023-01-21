Гелікоптери Sea King уже прибули в Україну, - Резніков. ВIДЕО

Вертольоти S-61 Sea King прибули в Україну з Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у твіттері, опублікувавши відповідне відео.

"Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця буде розвиватися й надалі. Дякую, Бене Воллес. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, про те, що Велика Британія передасть Україні три вертольоти Sea King, повідомлялося у листопаді 2022 року.

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Міністр оборони Британії Бен Волес заявляв, що українські екіпажі проходили навчання у Сполученому Королівстві шість тижнів. Українська сторона повідомляла, що застосовуватиме нові вертольоти для пошукових та рятувальних місій.