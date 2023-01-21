Вертолеты Sea King уже прибыли в Украину, - Резников. ВИДЕО
Вертолеты S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в твиттере, опубликовав соответствующее видео.
"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - говорится в сообщении.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Напомним, о том, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King, сообщалось в ноябре 2022 года.
Министр обороны Британии Бен Волес заявлял, что украинские экипажи проходили обучение в Соединенном Королевстве шесть недель. Украинская сторона сообщала, что будет применять новые вертолеты для поисковых и спасательных миссий.
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"..Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря .."
Це королівство Єрмакландія чи Зелебубія називатиметься?
А другий випадок (з мені відомих) - загублений на острові, на Десні внук одного "діяча" з міністерства Теж на службовому вертольоті літали на "круту рибалку" Та так перепилися, що пацана загубили Здається, днів два шукали
very thanks great britian
а так лучше?
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Новый командующий армией в Украине снял главу ВДВ за отказ отправлять десантников на «мясо»
Военкоры взбунтовались против смены главы воздушно-десантных войск командующим армией РФ Валерием Герасимовым. По их данным, главу ВДВ, генерала Михаила Теплинского сняли из-за конфликта и отказа отправлять людей на верную смерть.
Военный корреспондент канала «Россия» Александр Сладков говорит, что Теплинский отказался использовать ВДВ в качестве штурмовиков. "Он - сторонник сбережения личного состава, и это в условиях, когда потери огромны. Он считает, что ни офицеров, ни рядовой, ни сержантский состав нельзя использовать в качестве «мяса»", - пишет Сладков. На его место, по словам Сладкова, назначили самого непригодного и лояльного генерала Макаревича, который готов отправить десантников куда угодно.
Согласен со Сладковыми спецкор «Комсомольской правды» Юрий Котенок, который также возмущается тем, что Теплинского сменят на штабного пехотинца. Котенок также пишет о необходимости беречь людей.
Ранее о конфликте Герасимова и Теплинского писал пророссийский канал «Рыбарь». По их данным, Теплинский вернулся с передовой и подал рапорт об отставке, из-за несогласия с решениями Герасимова.
В новом году, с 1 по 17 января «Медиазона» и «Би-би-си» на основе открытых данных подтвердили гибель 942 российских военнослужащих в Украине. 137 из них - мобилизованные. По данным этих медиа, это рекордные показатели за несколько недель.
Слава Борису Джонсонюку🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧
щодо кількості.
Sikorsky SH-3 Sea King (назва в компанії S-61) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертоліт -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 мисливець за субмаринами (МС) спроектований і побудований https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_Aircraft Sikorsky Aircraft . Видатним у конструкції було те, що це став перший у світі вертоліт-амфібія і один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD турбовальними двигунами.https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_SH-3_Sea_King#cite_note-2 [2]
Представлений у 1961 він став ключовим вертольотом-мисливцем за субмаринами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США і використовувався протягом кількох десятиліть