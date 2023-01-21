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Вертолеты Sea King уже прибыли в Украину, - Резников. ВИДЕО

Вертолеты S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в твиттере, опубликовав соответствующее видео.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - говорится в сообщении. 

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Напомним, о том, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King, сообщалось в ноябре 2022 года.

Также читайте: Призываем государства, имеющие на вооружении танки Leopard 2, начать поставки в Украину, - совместное заявление Кулебы и Резникова

Министр обороны Британии Бен Волес заявлял, что украинские экипажи проходили обучение в Соединенном Королевстве шесть недель. Украинская сторона сообщала, что будет применять новые вертолеты для поисковых и спасательных миссий.

Великобритания (4954) Резников Алексей (1170) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+25
Про яйця Зеленського.

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21.01.2023 21:05
+22
...і ні слова про яйця...
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21.01.2023 21:01
+17
По чем яйца, мразь?
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21.01.2023 21:09
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...і ні слова про яйця...
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21.01.2023 21:01 Ответить
Бо повні штанці кортоплі по 22грн.
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21.01.2023 21:05 Ответить
А чого по 22 грн?
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21.01.2023 21:13 Ответить
Бо яйця ж королівські...
"..Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря .."
Це королівство Єрмакландія чи Зелебубія називатиметься?
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21.01.2023 21:37 Ответить
Про яйця Зеленського.

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21.01.2023 21:05 Ответить
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21.01.2023 21:07 Ответить
Поділіться, будь ласка, хто такий цей Юрій Круп? Мене гугл кидає лише на кацапські ресурси. Якщо в Україні його не знають, то виникає паралельне питання - про якого Разумкова говорять на росії? Набір імен, які хтось лайкає?
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21.01.2023 23:52 Ответить
Лучше бы "Укрпочтой" прислал!
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22.01.2023 13:10 Ответить
забувся повідомити , що теперь Дерьмукам буде на чому в Бакувель літати....
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21.01.2023 23:28 Ответить
За яиця иого має Безугла взяти .
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21.01.2023 21:04 Ответить
По чем яйца, мразь?
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21.01.2023 21:09 Ответить
Гарна новина
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21.01.2023 21:11 Ответить
Головне - щоб "зелені" знову не почали ганять ними на гулянки над населеними пунктами!
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21.01.2023 22:51 Ответить
Додам: підтвердить мої слова, бо повинен пам"ятать давнішній "шкандаль" з санітарним вертольотом з того ж Ніжинського рятувального загону, що повадився літать на "браконьєрки" у Прилуцькі угіддя Єгері грозилися стрілять з землі у відповідь
А другий випадок (з мені відомих) - загублений на острові, на Десні внук одного "діяча" з міністерства Теж на службовому вертольоті літали на "круту рибалку" Та так перепилися, що пацана загубили Здається, днів два шукали
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22.01.2023 09:09 Ответить
very very good
very thanks great britian
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21.01.2023 21:12 Ответить
придурок. щас там парашники все побережжя чорного моря рознесуть. хотя дерьмак мабуть вже передав координати де саме база.
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21.01.2023 21:13 Ответить
це не військові S-61 Sea King ..цивільні..для патрулювання
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21.01.2023 21:16 Ответить

а так лучше?
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21.01.2023 21:44 Ответить
А яйця привезли на борту, бо в нас чомусь дорого. Мабуть курки стали баригами, так пане міністре?
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21.01.2023 21:17 Ответить
заверніть ще штук 150, чек не треба, дуже дякую...
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21.01.2023 21:19 Ответить
А почему резников не продемонстрировал яйца за 170 гривен ?
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21.01.2023 21:25 Ответить
Они тяжелые--- страусинные, катить надо.
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21.01.2023 21:32 Ответить
Все украл Порошенко....ещё на Майдане Ющенко....😁😁😁
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21.01.2023 21:34 Ответить
Брехня! Все украла "юлькавароффка"
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22.01.2023 08:05 Ответить
Броневики из Канады и США тоже в Украине..красивое название..Senator... короче крутой броневичок...😁😛
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21.01.2023 21:36 Ответить
Бунт на кораблє !! Доколє ??
--------------------------
Новый командующий армией в Украине снял главу ВДВ за отказ отправлять десантников на «мясо»

Военкоры взбунтовались против смены главы воздушно-десантных войск командующим армией РФ Валерием Герасимовым. По их данным, главу ВДВ, генерала Михаила Теплинского сняли из-за конфликта и отказа отправлять людей на верную смерть.

Военный корреспондент канала «Россия» Александр Сладков говорит, что Теплинский отказался использовать ВДВ в качестве штурмовиков. "Он - сторонник сбережения личного состава, и это в условиях, когда потери огромны. Он считает, что ни офицеров, ни рядовой, ни сержантский состав нельзя использовать в качестве «мяса»", - пишет Сладков. На его место, по словам Сладкова, назначили самого непригодного и лояльного генерала Макаревича, который готов отправить десантников куда угодно.

Согласен со Сладковыми спецкор «Комсомольской правды» Юрий Котенок, который также возмущается тем, что Теплинского сменят на штабного пехотинца. Котенок также пишет о необходимости беречь людей.

Ранее о конфликте Герасимова и Теплинского писал пророссийский канал «Рыбарь». По их данным, Теплинский вернулся с передовой и подал рапорт об отставке, из-за несогласия с решениями Герасимова.

В новом году, с 1 по 17 января «Медиазона» и «Би-би-си» на основе открытых данных подтвердили гибель 942 российских военнослужащих в Украине. 137 из них - мобилизованные. По данным этих медиа, это рекордные показатели за несколько недель.
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21.01.2023 21:38 Ответить
Срочно! Теплинского, как врага народа - под кувалду, а Макаревича - клонировать в товарных масштабах!
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21.01.2023 23:43 Ответить
Украинский спецназ обучающийся на базе НАТО в Шотландии в количестве 27 000 скоро вернётся домой
Слава Борису Джонсонюку🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧
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21.01.2023 21:40 Ответить
чергова .....уйня "від Сенатора".

щодо кількості.
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21.01.2023 22:03 Ответить
Порівняно з тією " .....уйньою", яку пишеш ти - "Сенатору" ще в тебе повчиться треба!
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21.01.2023 22:54 Ответить
Ну що Яре будете визнавати що помилилися - виж так розповідали що ці гвинтокрили будуть полювати за кацапськими човнами а тут таке.
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22.01.2023 00:35 Ответить
І що саме я повинен "визнать"?

Sikorsky SH-3 Sea King (назва в компанії S-61) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертоліт -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 мисливець за субмаринами (МС) спроектований і побудований https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_Aircraft Sikorsky Aircraft . Видатним у конструкції було те, що це став перший у світі вертоліт-амфібія і один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD турбовальними двигунами.https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_SH-3_Sea_King#cite_note-2 [2]

Представлений у 1961 він став ключовим вертольотом-мисливцем за субмаринами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США і використовувався протягом кількох десятиліть
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22.01.2023 00:40 Ответить
Мені дані з Вікіпедії не потрібні - ви писали що вони будуть використовуватися за основним призначенням а тут таке , як я бачу ви не тільки не вмієте вести дискусію а щей не вмієте визнавати власні помилки .
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22.01.2023 00:49 Ответить
А "ЯКЕ" ТУТ? Ти, взагалі, про що, "сонце моє"? "Потік свідомості"?
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22.01.2023 01:05 Ответить
Ну ось знову - замість того щоб щось змістовне написати ви знову починаєте всяку хрень писати. А коли ви починаєте всяку хрень писати це означає що ви вибачайте за слово "обісралися", а визнати що ви були неправі ви ж не можете ( вибачайте що подумав що вельмишановний Яр міг помилитися цеж неможливо - йог коменти весь Цензор обговорює а тут якийсь новоспечений вилупок щось там базікає).Доречі а де смайли - непорядок Яр без смайлів.
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22.01.2023 06:08 Ответить
"Хрєнь" пишеш ти - бо неможливо зрозуміть - в чому ж саме ти вбачаєш мою "помилку" та вимагаєш вибачень! Так що або виклади чітко свої претензії або .........уй! Бо у мене враження що ти не щось вияснить чи уточнить хочеш а просто бажаєш "розвести срач!
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22.01.2023 06:44 Ответить
Здається і пишу на українській мові і слова не шибко вумні використовую а до вас значення написаного не доходить - як так? Може українська вам не рідна тоді питань не має - але якщо рідна ну тоді навіть не знаю що маю написати.
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22.01.2023 07:13 Ответить
А ти спробуй писать не "на украънськый мовы" а "українською мовою"! Може щось розумніше і зрозуміліше вийде?
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22.01.2023 07:31 Ответить
О а ось і смайли - ну гаразд конструктивного спілкування як я бачу від вас не добитися так що щасти вам а я пшов.
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22.01.2023 07:39 Ответить
Правильно робиш! Іди! І не просто ІДИ! А іди "нах"! Бо твоя провокація не вдалася Тепер посидь і подумай - а може не треба було отой "срач" затівать? "Клієнт" не "повівся", та ще й "обісрав на голому місці"
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22.01.2023 07:44 Ответить
Знаєте мем "яке кончене" він не про вас - про вас буде "яке тупе" ( я пшов але я ж не обіцяв що не повернуся).
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22.01.2023 07:55 Ответить
То твоя особиста думка - на яку мені начхать! А де ти будеш ходить і коли повернешся - мене не цікавить Запам"ятай - на провокації я буду відповідать саме так - "виправдань" незрозуміло за що" ти від мене не дочекаєшся! Пройшли ті часи, коли я сидів і думав - "А що ж він цим "глибокодумним питанням" хотів сказать?" І проробляв якісь версії та їх висловлював - полегшуючи твоїм "собратьям-гамноклюям" роботу А зараз я просто вас "посилаю" - так простіше! І правильніше
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22.01.2023 08:02 Ответить
https://fb.watch/ibVEdMZDYi/ Рене, жителю небольшого баварского городка, недавно исполнилось 20 лет. Когда началась война в Украине, не имея боевого опыта Рене отправился воевать вместе с украинскими солдатами. https://fb.watch/ibVEdMZDYi/
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21.01.2023 21:46 Ответить
Все правильно! Звір нахабніє від безкарності! У нього ще залишаються сили і злоба Але вже намає самовпевненості у власній невразливості Він уже розгубився і метається з одних крайнощів у інші щоб якось врятувать ситуацію Але "вікно можливостей" поступово закривається І робимо це МИ - за підтримки Європи
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22.01.2023 00:34 Ответить
Сен бас қандай тілмен жазасың?
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22.01.2023 07:54 Ответить
Эстон тілінде. Аударуға болмайтын сөздерге арналған ойын бар.
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22.01.2023 08:18 Ответить
Почитай правила форуму: там вказані офіційні мови, які допущені до застосування на сайті А потім подумай: чи багато людей будуть вчитуваться та перекладать для себе твій коментар, написаний навіть прийнятою англійською? Особливо, якщо вона для них незвична? Тоді питання : "А для кого ж ти це писав? Сам для себе? Чи для "купи естонців", які "натовпами ходять" по "Цензору" в очікуванні коментаря рідною мовою ?
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22.01.2023 08:36 Ответить
OK, удаляю
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22.01.2023 09:11 Ответить
Американцы за последние пару лет списали на базы хранения 250 Апачей в связи с переходом на новую модель будем надеяться что и до них дойдет очередь.
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22.01.2023 08:03 Ответить
Українцям байдуже за кого голосує кацап.Вони наголосували безстрокових і ось результат.
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22.01.2023 09:51 Ответить
Щоб не над Броварами
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22.01.2023 13:47 Ответить
 
 