Вертолеты Sea King уже прибыли в Украину, - Резников. ВИДЕО

Вертолеты S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в твиттере, опубликовав соответствующее видео.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - говорится в сообщении.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Напомним, о том, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King, сообщалось в ноябре 2022 года.

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Министр обороны Британии Бен Волес заявлял, что украинские экипажи проходили обучение в Соединенном Королевстве шесть недель. Украинская сторона сообщала, что будет применять новые вертолеты для поисковых и спасательных миссий.