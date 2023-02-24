УКР
Під час евакуації поранених загинув лікар із Сум Максим Базін

23 лютого під час виконання завдання з евакуації поранених загинув співробітник КНП СОР "Сумський обласний діагностичний центр", завідувач рентгенівського відділення, лікар-рентгенолог Максим Базін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник діагностичного центру Ярослав Жданов.

"Наш колега пішов добровольцем боронити Україну. На жаль, війна забирає найкращих. Його життя – подвиг. Слава герою!  Колектив центру висловлює щирі співчуття близьким Максима Євгеновича.
Про час прощання та поховання буде повідомлено додатково. НЕ ПРОБАЧИМО! НЕ ЗАБУДЕМО!" – ідеться у повідомленні.

+33
Не забудемо, Не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою.
24.02.2023 17:19 Відповісти
+30
Слава і пам"ять Герою. Смерть скаженим кацапським псам.
24.02.2023 17:22 Відповісти
+26
С.У.М.
24.02.2023 17:23 Відповісти
Слава Воїну!!!
24.02.2023 17:34 Відповісти
Це МОЄ місто.... вічна пам'ять нашему лікарю.
24.02.2023 17:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
24.02.2023 17:55 Відповісти
Vi4na Pam'yat' I Slava Geroyu !🇺🇦🙏
24.02.2023 18:19 Відповісти
Щирі співчуття рідним загиблого.
24.02.2023 18:22 Відповісти
24.02.2023 21:54 Відповісти
Треба, щоб про кожного загиблого захисника був запис у Книзі пам'яті. І щоб був сайт в інтернеті з даними про всіх полеглих і живих. Щоб наступні покоління вчилися на наших помилках і не забували про справжніх героїв. Тоді у нас буде шанс стати дійсно великою нацією.
24.02.2023 22:29 Відповісти
и не голосували по приколу
25.02.2023 10:12 Відповісти
.

Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif
25.02.2023 12:30 Відповісти
Вічна пам'ять пам'ятаємо і ніколи не забудемо ти завжди будеш в наших серцях
28.02.2023 12:41 Відповісти
 
 