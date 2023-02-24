Під час евакуації поранених загинув лікар із Сум Максим Базін
23 лютого під час виконання завдання з евакуації поранених загинув співробітник КНП СОР "Сумський обласний діагностичний центр", завідувач рентгенівського відділення, лікар-рентгенолог Максим Базін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник діагностичного центру Ярослав Жданов.
"Наш колега пішов добровольцем боронити Україну. На жаль, війна забирає найкращих. Його життя – подвиг. Слава герою! Колектив центру висловлює щирі співчуття близьким Максима Євгеновича.
Про час прощання та поховання буде повідомлено додатково. НЕ ПРОБАЧИМО! НЕ ЗАБУДЕМО!" – ідеться у повідомленні.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..
