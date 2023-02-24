Во время эвакуации раненых погиб врач из Сум Максим Базин

23 февраля при выполнении задания по эвакуации раненых погиб сотрудник КНП СОС "Сумский областной диагностический центр", заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог Максим Базин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель диагностического центра Ярослав Жданов.

"Наш коллега пошел добровольцем защищать Украину. К сожалению, война забирает лучших. Его жизнь – подвиг. Слава герою! Коллектив центра выражает искренние соболезнования близким Максима Евгеньевича.

О время прощания и похорон будет сообщено дополнительно. НЕ ПРОСТИМ! НЕ ЗАБУДЕМ!" – говорится в сообщении.

