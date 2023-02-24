Во время эвакуации раненых погиб врач из Сум Максим Базин
23 февраля при выполнении задания по эвакуации раненых погиб сотрудник КНП СОС "Сумский областной диагностический центр", заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог Максим Базин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель диагностического центра Ярослав Жданов.
"Наш коллега пошел добровольцем защищать Украину. К сожалению, война забирает лучших. Его жизнь – подвиг. Слава герою! Коллектив центра выражает искренние соболезнования близким Максима Евгеньевича.
О время прощания и похорон будет сообщено дополнительно. НЕ ПРОСТИМ! НЕ ЗАБУДЕМ!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+33 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий24.02.2023 17:19 Ответить Ссылка
+30 Наталия П
показать весь комментарий24.02.2023 17:22 Ответить Ссылка
+26 Tommy Lee
показать весь комментарий24.02.2023 17:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..
https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif