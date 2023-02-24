РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Фото Война
9 617 14

Во время эвакуации раненых погиб врач из Сум Максим Базин

базін

23 февраля при выполнении задания по эвакуации раненых погиб сотрудник КНП СОС "Сумский областной диагностический центр", заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог Максим Базин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель диагностического центра Ярослав Жданов.

"Наш коллега пошел добровольцем защищать Украину. К сожалению, война забирает лучших. Его жизнь – подвиг. Слава герою! Коллектив центра выражает искренние соболезнования близким Максима Евгеньевича.
О время прощания и похорон будет сообщено дополнительно. НЕ ПРОСТИМ! НЕ ЗАБУДЕМ!" – говорится в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 146 820 человек (+970 за сутки), 3363 танка, 2363 артсистемы, 6600 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Во время эвакуации раненых погиб врач из Сум Максим Базин 01

смерть (9284) врачи (1525) потери (4516)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Не забудемо, Не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:19 Ответить
+30
Слава і пам"ять Герою. Смерть скаженим кацапським псам.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:22 Ответить
+26
С.У.М.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не забудемо, Не пробачимо. Вічна Пам'ять Герою.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:19 Ответить
Слава і пам"ять Герою. Смерть скаженим кацапським псам.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:22 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:23 Ответить
Слава Воїну!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:34 Ответить
Це МОЄ місто.... вічна пам'ять нашему лікарю.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:55 Ответить
Vi4na Pam'yat' I Slava Geroyu !🇺🇦🙏
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
Щирі співчуття рідним загиблого.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:22 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 21:54 Ответить
Треба, щоб про кожного загиблого захисника був запис у Книзі пам'яті. І щоб був сайт в інтернеті з даними про всіх полеглих і живих. Щоб наступні покоління вчилися на наших помилках і не забували про справжніх героїв. Тоді у нас буде шанс стати дійсно великою нацією.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:29 Ответить
и не голосували по приколу
показать весь комментарий
25.02.2023 10:12 Ответить
.

Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif
показать весь комментарий
25.02.2023 12:30 Ответить
Вічна пам'ять пам'ятаємо і ніколи не забудемо ти завжди будеш в наших серцях
показать весь комментарий
28.02.2023 12:41 Ответить
 
 