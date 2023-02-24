УКР
Зеленський вручив бойовий прапор 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив бойовий прапор 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі "Азову".

Стало відомо, що 24 лютого на Софійській площі в Києві Президент України Володимир Зеленський передав орден "Золота Зірка" матері загиблого бійця Азову, старшого лейтенанта Михайла "Чупа" Чупріна, якого було удостоєно звання Героя України. Це найвища державна відзнака України.

"Михайло став до лав Азову ще у 2015 році, а у 2020 очолив танкову роту. З 25 лютого 2022 року Чуп зі своїм підрозділом знищили в Маріуполі десятки одиниць ворожої техніки. Михайло загинув 19 березня 2022 року, героїчно прийнявши свій останній бій в підбитому ворогом танку", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-тя окрема штурмова бригада оголосила великий збір для забезпечення воїнів, які б’ються у Бахмуті

Зеленський вручив бойовий прапор 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ 01

Також додається, що Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" військовослужбовцю Азову, лейтенанту Леву "Хорусу" Пашку.

"Звання Героя України указом президента Леву було надано ще 17 квітня 2022 року, коли Маріупольський гарнізон продовжував сковувати на собі переважаючі сили противника. Сьогодні ж Лев отримав і відповідний цьому званню орден", - зазначається у пості.


Зеленський вручив бойовий прапор 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ 02

Крім того, Президент України вручив бойовий прапор 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, яка була створена ветеранами Азову на початку повномасштабного вторгнення.

Підрозділ пройшов бойовий шлях від оборони Києва до надважких боїв під Бахмутом, де продовжує виконувати бойові задачі сьогодні.

"Вручення бойового прапора - це визнання заслуг підрозділу. 3 ОШБр заслужила цей прапор у важких кровопролитних боях, тож ми вітаємо наших побратимів і бажаємо з честю та гідністю пронести цей прапор до самої перемоги!", - йдеться у дописі.


Зеленський вручив бойовий прапор 3-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ 03

прапор (493) Азов (806) 3 Окрема штурмова бригада (488)
