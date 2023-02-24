Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме "Азова".

Стало известно, что 24 февраля на Софийской площади в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" матери погибшего бойца Азова, старшего лейтенанта Михаила "Чупа" Чуприна, удостоенного звания Героя Украины. Это высшее государственное отличие Украины.

Михаил стал в ряды Азова еще в 2015 году, а в 2020 возглавил танковую роту. С 25 февраля 2022 года Чуп со своим подразделением уничтожили в Мариуполе десятки единиц вражеской техники. Михаил погиб 19 марта 2022 года, героически приняв свой последний бой в подбитом врагом танке", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" военнослужащему Азова, лейтенанту Льву "Хоруса" Пашку.

"Звание Героя Украины указом президента Льву было присвоено еще 17 апреля 2022 года, когда Мариупольский гарнизон продолжал сковывать на себе превосходящие силы противника. Сегодня же Лев получил и соответствующий этому званию орден", - отмечается в посте.

Кроме того, Президент Украины вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ, которая была создана ветеранами Азова в начале полномасштабного вторжения.

Подразделение прошло боевой путь от обороны Киева до сверхтяжелых боев под Бахмутом, где продолжает выполнять боевые задачи сегодня.

"Вручение боевого флага - это признание заслуг подразделения. 3 ОШБр заслужила этот флаг в тяжелых кровопролитных боях, поэтому мы поздравляем наших собратьев и желаем с честью и достоинством пронести этот флаг к самой победе!", - говорится в сообщении.



