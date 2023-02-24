РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 197 8

Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме "Азова".

Стало известно, что 24 февраля на Софийской площади в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" матери погибшего бойца Азова, старшего лейтенанта Михаила "Чупа" Чуприна, удостоенного звания Героя Украины. Это высшее государственное отличие Украины.

Михаил стал в ряды Азова еще в 2015 году, а в 2020 возглавил танковую роту. С 25 февраля 2022 года Чуп со своим подразделением уничтожили в Мариуполе десятки единиц вражеской техники. Михаил погиб 19 марта 2022 года, героически приняв свой последний бой в подбитом врагом танке", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пыток в плену умер освобожденный по обмену комбат "Азова" Олег Мудрак. ФОТО

Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ 01

Также добавляется, что Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" военнослужащему Азова, лейтенанту Льву "Хоруса" Пашку.

"Звание Героя Украины указом президента Льву было присвоено еще 17 апреля 2022 года, когда Мариупольский гарнизон продолжал сковывать на себе превосходящие силы противника. Сегодня же Лев получил и соответствующий этому званию орден", - отмечается в посте.

Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ 02

Кроме того, Президент Украины вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ, которая была создана ветеранами Азова в начале полномасштабного вторжения.

Подразделение прошло боевой путь от обороны Киева до сверхтяжелых боев под Бахмутом, где продолжает выполнять боевые задачи сегодня.

"Вручение боевого флага - это признание заслуг подразделения. 3 ОШБр заслужила этот флаг в тяжелых кровопролитных боях, поэтому мы поздравляем наших собратьев и желаем с честью и достоинством пронести этот флаг к самой победе!", - говорится в сообщении.


Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ 03

флаг (945) Азов (822) 3-я Отдельная штурмовая бригада (475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=J2Johp8g30s Зеленький закипів!😡 Журналістці 5 каналу вимкнули мікрофон!
показать весь комментарий
24.02.2023 23:05 Ответить
Це в коментарях там під відео всі закипіли. ))
показать весь комментарий
24.02.2023 23:26 Ответить
та да. Это тем "какаяразница" всё это до сраки и по теперешний день.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:18 Ответить
Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:13 Ответить
церемонії та тупий піар - це все на що віно зданте !!! це зелене криворагульне наркоманське лайно яке було готове продати Україну українців за дешеву кацапську електрику длчя метолокомбінатів олігарха коломойського та можливість смішити кацапів на мацковії, знімати за кацапські гроші тупі 95-анальні серіальчики, за квартири в мацкві, Криму !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/3373624be1bd3817162cc9d1d4e4e5961e98198afee0a3409cb11a3b6e2beaf9.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/7742b222b9c96c6a44424b12549713faa609d82da7f14564d1d20582127ffd7f.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/a7f0104f04013649926570fdef19870b2b55b20acc3d73555a128761126c144c.png

https://pbs.twimg.com/media/Fn5YFHAXkBQR8b2?format=jpg&name=large

https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg
показать весь комментарий
24.02.2023 23:23 Ответить
Чотирикратний бігун від призову вручає бойовий прапор фронтовикам. Якийсь сюр.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:47 Ответить
Цікаве життя правда?
показать весь комментарий
25.02.2023 00:30 Ответить
Так -так....Українські діаспора в Америці в шоці : маркарова жаліється на мітинги "за ленд ліз " бо нам нічого непотрібно,ніякої допомоги тільки безконтрольні доляри....табакс,ілларіонов,прима максакова і інші заправляють...подоляк,ірмак,татаров керують знищенням України!маркарова працює на кремлівських гопників ?
показать весь комментарий
27.02.2023 16:53 Ответить
 
 