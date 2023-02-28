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У російській Адигеї зафіксували падіння "невстановленого літального апарату". ФОТО

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомив глава республіки Мурат Кумпілов, передає Цензор.НЕТ.

"У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарату. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

За його словами, постраждалих та жертв немає. Є незначне руйнування господарської споруди ферми.

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У російській Адигеї зафіксували падіння невстановленого літального апарату 01
У російській Адигеї зафіксували падіння невстановленого літального апарату 02

Автор: 

безпілотник (4293) росія (65856)


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Топ коментарі
+30
Російська Адигея. Вже оксиморон.від цього поєднання очі вилазять, вуха в'януть
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28.02.2023 09:49
+27
С ваталетов движки выпадают?)))
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28.02.2023 09:50
+15
Світло Венери відбилося від болотного газу.
Скоріше за все випробовували якийсь черговий пєпєлац, але без імортної гравіцапи він впав, бо імпортозамєстіть мозку нема.
Зараз почнуть волати про провокацію з боку України.
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28.02.2023 10:00
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28.02.2023 09:47 Відповісти
Російська Адигея. Вже оксиморон.від цього поєднання очі вилазять, вуха в'януть
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28.02.2023 09:49 Відповісти
так, назва ******, по факту 80км від Краснодару
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28.02.2023 11:41 Відповісти
С ваталетов движки выпадают?)))
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28.02.2023 09:50 Відповісти
Точно, похоже на турбину.
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28.02.2023 10:33 Відповісти
Так и я вижу что похоже) Но так как не специалист, поэтому и спрашиваю)
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28.02.2023 10:49 Відповісти
Диаметр небольшой, судя по лапам рядом, ракета, вертолет или дай бог бизнес-джет с генералами.
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28.02.2023 11:00 Відповісти
Хотя на вертолете выхлоп не прямой.
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28.02.2023 11:12 Відповісти
Ой, що ж то було? Мабуть НЛО?
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28.02.2023 09:50 Відповісти
якась така хреновина , на метеозонд не подібна
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28.02.2023 09:52 Відповісти
Світло Венери відбилося від болотного газу.
Скоріше за все випробовували якийсь черговий пєпєлац, але без імортної гравіцапи він впав, бо імпортозамєстіть мозку нема.
Зараз почнуть волати про провокацію з боку України.
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28.02.2023 10:00 Відповісти
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28.02.2023 15:18 Відповісти
Пєпєлац?
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28.02.2023 09:54 Відповісти
Очередное АналоГовнет упало?
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28.02.2023 09:54 Відповісти
С говна опять летательный аппарат слепили.
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28.02.2023 09:54 Відповісти
З "батута Рогозіна" в космос запускали "робота Фєдю". І щось пішло "па плану"
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28.02.2023 09:57 Відповісти
остатки стиралки
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28.02.2023 09:59 Відповісти
Турбореактивний двигун За розмірами - десь літак середнього розміру (винищувач або штурмовик Можливо - учбовий літак від якогось училища) Наші туди не літають Висновок? Чергова кацапська "рукожопість" - або техніка підвела або літун-недоучка
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28.02.2023 10:04 Відповісти
Або імпортозамєщєніє підкачало
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28.02.2023 10:06 Відповісти
А це - те саме
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28.02.2023 10:12 Відповісти
Живцем спалені верблюди мстяться, шамани спалили п'ятьох..
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28.02.2023 10:05 Відповісти
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28.02.2023 10:16 Відповісти
Не з тіє пральної машинки плату встановили.
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28.02.2023 10:26 Відповісти
Від ступи баби Яги щось відпало😉
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28.02.2023 11:27 Відповісти
словосполучення "російська адигея" це напевно рівнозначно "китяйській гваделупі" чи "кубинській шріланці".... Недакраїна *****....
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28.02.2023 11:40 Відповісти
Пришельці з Нібіру "нє учлі кривизну зємлі"
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28.02.2023 12:11 Відповісти
Ватопланы уже по швам разваливается.
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28.02.2023 12:20 Відповісти
Щось московитське.
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28.02.2023 13:10 Відповісти
В Гиагинский район Юрий Гиагин приземлялся!
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28.02.2023 14:11 Відповісти
 
 