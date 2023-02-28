У російській Адигеї зафіксували падіння "невстановленого літального апарату". ФОТО

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомив глава республіки Мурат Кумпілов, передає Цензор.НЕТ.

"У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарату. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

За його словами, постраждалих та жертв немає. Є незначне руйнування господарської споруди ферми.

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