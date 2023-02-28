У російській Адигеї зафіксували падіння "невстановленого літального апарату". ФОТО
Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це повідомив глава республіки Мурат Кумпілов, передає Цензор.НЕТ.
"У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарату. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
За його словами, постраждалих та жертв немає. Є незначне руйнування господарської споруди ферми.
Топ коментарі
+30 Яна Чорновола
показати весь коментар28.02.2023 09:49 Посилання
+27 Давид Павлович
показати весь коментар28.02.2023 09:50 Посилання
+15 Yevhen Tarnavskyi #551236
показати весь коментар28.02.2023 10:00 Посилання
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Скоріше за все випробовували якийсь черговий пєпєлац, але без імортної гравіцапи він впав, бо імпортозамєстіть мозку нема.
Зараз почнуть волати про провокацію з боку України.