Наслідки обстрілів 14 населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

Протягом доби росіяни здійснили 27 атак на 14 населених пунктів Донецької області. Знищено та пошкоджено 32 цивільних об’єкти: житлові будинки, адмінбудівлю, будинок культури, магазин, торговельний комплекс, лінію електропередач, залізничну колію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"З авіації та артилерії рашисти обстріляли Бахмут, поцілили у 2 багатоповерхових будинки й торговельний комплекс, є поранені цивільні мешканці.

Ракету "С-300" ворог спрямував на Святогірськ, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, вбито та травмовано людей", - йдеться в повідомленні.

Градами" російські війська накрили Новий Комар, руйнувань зазнали 3 приватні оселі. З реактивної артилерії окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено 11 приватних будинків, автомобілі, об’єкт критичної інфраструктури та магазин. Поранено місцевих жителів.

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