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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки обстрілів 14 населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

Протягом доби росіяни здійснили 27 атак на 14 населених пунктів Донецької області. Знищено та пошкоджено 32 цивільних об’єкти: житлові будинки, адмінбудівлю, будинок культури, магазин, торговельний комплекс, лінію електропередач, залізничну колію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області. 

"З авіації та артилерії рашисти обстріляли Бахмут, поцілили у 2 багатоповерхових будинки й торговельний комплекс, є поранені цивільні мешканці.

Ракету "С-300" ворог спрямував на Святогірськ, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, вбито та травмовано людей", - йдеться в повідомленні. 

Градами" російські війська накрили Новий Комар, руйнувань зазнали 3 приватні оселі. З реактивної артилерії окупанти гатили по Костянтинівці. Пошкоджено 11 приватних будинків, автомобілі, об’єкт критичної інфраструктури та магазин. Поранено місцевих жителів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Автор: 

обстріл (28993) Нацполіція (15260) Донецька область (8734)


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