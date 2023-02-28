Рашисти вдарили по Куп’янську, загинув чоловік, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти продовжують свідомо бити по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ.

"Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років", - інформує Синєгубов.

За його словами, небезпека повторних обстрілів залишається високою.

"Будьте обережні, не ігноруйте сигнали тривоги", - звертається він до мешканців регіону.