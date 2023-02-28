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Рашисти вдарили по Куп’янську, загинув чоловік, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти продовжують свідомо бити по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ.

"Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років", - інформує Синєгубов.

За його словами, небезпека повторних обстрілів залишається високою.

"Будьте обережні, не ігноруйте сигнали тривоги", - звертається він до мешканців регіону.

Рашисти вдарили по Куп’янську, загинув чоловік, - ОВА 01

Автор: 

обстріл (28993) смерть (6772) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859) Куп’янськ (797)


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Трагедія.
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28.02.2023 12:02 Відповісти
мальчика який грається в программірованіє уберіть...
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28.02.2023 12:07 Відповісти
вийти де?
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28.02.2023 12:14 Відповісти
Уце пагано.
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28.02.2023 12:16 Відповісти
я б навіть сказав ****** і ніяк.
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28.02.2023 12:19 Відповісти
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28.02.2023 13:14 Відповісти
 
 