Рашисти вдарили по Куп’янську, загинув чоловік, - ОВА. ФОТО
Російські окупанти продовжують свідомо бити по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ.
"Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років", - інформує Синєгубов.
За його словами, небезпека повторних обстрілів залишається високою.
"Будьте обережні, не ігноруйте сигнали тривоги", - звертається він до мешканців регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Waslen Lem
показати весь коментар28.02.2023 12:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
три - пятнадцать
показати весь коментар28.02.2023 12:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
три - пятнадцать
показати весь коментар28.02.2023 12:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Waslen Lem
показати весь коментар28.02.2023 12:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
три - пятнадцать
показати весь коментар28.02.2023 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар28.02.2023 13:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль