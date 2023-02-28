Росіяни обстріляли школу та навчально-виховний комплекс на Донеччині, - ОВА. ФОТО
Російські загарбники обстріляли школу в Іванопіллі на Донеччині та НВК у Бахмуті.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Школа в Іванопіллі - чергова "воєнна" ціль російських терористів. Напередодні ввечері росіяни обстріляли Іванопілля Костянтинівської громади - місцева спеціалізована школа зазнала пошкоджень. Також вчора під вогонь потрапив навчально-виховний комплекс у Бахмуті. У цьому місті вся інфраструктура міста фактично зруйнована вщент", - йдеться в повідомленні.
Усього в області пошкоджень різного ступеня зазнали 720 закладів освіти: 299 дитсадків, 317 шкіл, 43 вузи, 29 професійно-технічних училищ і 32 заклади позашкільної освіти.
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