Росіяни обстріляли школу та навчально-виховний комплекс на Донеччині, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники обстріляли школу в Іванопіллі на Донеччині та НВК у Бахмуті.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Школа в Іванопіллі - чергова "воєнна" ціль російських терористів. Напередодні ввечері росіяни обстріляли Іванопілля Костянтинівської громади - місцева спеціалізована школа зазнала пошкоджень. Також вчора під вогонь потрапив навчально-виховний комплекс у Бахмуті. У цьому місті вся інфраструктура міста фактично зруйнована вщент", - йдеться в повідомленні.

Усього в області пошкоджень різного ступеня зазнали 720 закладів освіти: 299 дитсадків, 317 шкіл, 43 вузи, 29 професійно-технічних училищ і 32 заклади позашкільної освіти.

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