Пожежу в Голосіївському районі Києва ліквідовано, 1 людина постраждала (оновлено). ФОТО
Спалахнула пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони.
"Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", - зазначив Кличко.
Пізніше Кличко повідомив, що пожежу ліквідовано.
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І як завжди знову затихне : військова таємниця, не на часі , "саме загорілось", ага