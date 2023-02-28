Пожежу в Голосіївському районі Києва ліквідовано, 1 людина постраждала (оновлено). ФОТО

Спалахнула пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони.

"Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", - зазначив Кличко.

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Пізніше Кличко повідомив, що пожежу ліквідовано.