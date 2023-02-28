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Пожежу в Голосіївському районі Києва ліквідовано, 1 людина постраждала (оновлено). ФОТО

Спалахнула пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі Києва.

 Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони.

"Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", - зазначив Кличко. 

Пожежу в Голосіївському районі Києва ліквідовано, 1 людина постраждала (оновлено) 01

Також читайте: Пожежу на складі в Києві ліквідовано. Для гасіння вогню вперше застосували робота, - Кличко

Пізніше Кличко повідомив, що пожежу ліквідовано.

Автор: 

вибух (4504) Київ (19632) Кличко Віталій (3524) пожежа (4350)


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Це вже яка за рахунком пожежа в Києві останнім часом?

І як завжди знову затихне : військова таємниця, не на часі , "саме загорілось", ага
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28.02.2023 16:57 Відповісти
 
 