Українок хотіли вивезти до Чехії в сексуальне рабство. Прикордонники не дали. ФОТО

Прикордонники та поліцейські блокували на Одещині канал вивезення українських жінок до Чехії для сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Здебільшого на "гачок" сутенера потрапляли молоді жінки переважно з малозабезпечених родин. Зловмисник запрошував їх буцімто на високооплачувану роботу за кордоном, насправді ж вербував до борделів. За якісне виконання своєї роботи обіцяв дівчатам заробіток від 200 євро за добу", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники та поліцейські припинили злочинну схему і затримали її фігуранта. Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Керівництво міграційной поліції викрито на організації борделів. ФОТОрепортаж





