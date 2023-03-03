УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12269 відвідувачів онлайн
Новини Фото
16 225 42

Українок хотіли вивезти до Чехії в сексуальне рабство. Прикордонники не дали. ФОТО

Прикордонники та поліцейські блокували на Одещині канал вивезення українських жінок до Чехії для сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Здебільшого на "гачок" сутенера потрапляли молоді жінки переважно з малозабезпечених родин. Зловмисник запрошував їх буцімто на високооплачувану роботу за кордоном, насправді ж вербував до борделів. За якісне виконання своєї роботи обіцяв дівчатам заробіток від 200 євро за добу", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники та поліцейські припинили злочинну схему і затримали її фігуранта. Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст. 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Керівництво міграційной поліції викрито на організації борделів. ФОТОрепортаж

Українок хотіли вивезти до Чехії в сексуальне рабство. Прикордонники не дали 01
Українок хотіли вивезти до Чехії в сексуальне рабство. Прикордонники не дали 02
Українок хотіли вивезти до Чехії в сексуальне рабство. Прикордонники не дали 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Одеська область (3277) Нацполіція (15261) проституція (148) торгівля людьми (213) Чехія (1648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Не повезло дівчатам .
показати весь коментар
03.03.2023 09:51
+15
Да ви що.Хотіли вивезти.Насильно.А ті пручались і звали на допомогу.Яка халепа.Який мега злочин.
показати весь коментар
03.03.2023 09:59
+12
В даному випадку вони все розуміли. А сутенера на нари в будь якому випадку
показати весь коментар
03.03.2023 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але це уже маніпуляція фактами. Невже українки не розуміють,що Чехія не має високих зарплат. Навіщо робити з людей дурнів. Хлопець один приїхав до нас не ховаючи свою сексуальну орієнтацію з планами іменно на робоче місце в борделі. В Україні таких в ЗСУ не беруть.
показати весь коментар
03.03.2023 09:50 Відповісти
Якщо тільки йому вдалося довести, що його нетрадиційна орієнтація - то тяжке психічне захворювання, при якому неможна давати в руки зброю
показати весь коментар
03.03.2023 09:56 Відповісти
Захворюванням це рахували до 1970 років. На сьогодні це звичайний спосіб життя. Тема сексуального рабства з України рахую за безглуздя,бо люди добре знають куди,навіщо і скільки.
показати весь коментар
03.03.2023 10:00 Відповісти
Не безглуздя, їм розповідають про лакщері-борделі, а по факту вони попадуть не в Чехію, залишаться без паспорту і сядуть на наркоту. І будуть отримувати не €200/на добу. І так далі
показати весь коментар
03.03.2023 10:08 Відповісти
То це захист інвалідів чи дискримінація?
показати весь коментар
03.03.2023 10:01 Відповісти
Чех в таких борделях редкий зверь. По пограничным с Австрией и Германии селам есть казино, наверно к ним предают и такую услугу. Грустно.
показати весь коментар
03.03.2023 09:59 Відповісти
Моя знайома працює в Чехії (не повією ). Отримує близько 1300 євро на місяць. Може для Німеччини це небагато, але для України дуже непогано.
І стосовно геїв: у вас невірна інформація. В ЗСУ їх беруть. На початку вторгнення навіть ролик про це був.
показати весь коментар
03.03.2023 10:01 Відповісти
Ви забули дописати брутто, бо потрібно ще налоги вирахувати і це є середня зарплата Чехії. А значить не висока навіть по критеріям України. Хоча на сьогодні для українського народу люба зарплата за щастя
показати весь коментар
03.03.2023 10:47 Відповісти
Я тебе шокую, однак до війни, в Україні не було особливою проблемою для спеціаліста заробити 1000 євро на місяць.
показати весь коментар
03.03.2023 12:22 Відповісти
Для спеціаліста - так. Особливо у великих містах. Але ж не усі - спеціалісти і не усі живуть у великих містах. Так що ніякого шоку.
показати весь коментар
03.03.2023 12:27 Відповісти
Якщо офіціально дозволять підорам виізжати, то уявляю, скільки з"явиться у нас таких нетрадиційно орієнтованих. І лікарям- психіатрам буде заробіток. Тільки в борделі, сподіваюсь, на всі поідуть.
показати весь коментар
03.03.2023 10:19 Відповісти
Не повезло дівчатам .
показати весь коментар
03.03.2023 09:51 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 09:56 Відповісти
Так, схоже, що волоком іх ніхто не тащив.
показати весь коментар
03.03.2023 10:20 Відповісти
В даному випадку вони все розуміли. А сутенера на нари в будь якому випадку
показати весь коментар
03.03.2023 09:54 Відповісти
як дівки все розуміли і самі бажали того, то в чому винен сутенер (а по суті - він агент з найму для борделів) ? Добровільну проституцію взагалі треба легалізовувати.
показати весь коментар
03.03.2023 10:09 Відповісти
Да ви що.Хотіли вивезти.Насильно.А ті пручались і звали на допомогу.Яка халепа.Який мега злочин.
показати весь коментар
03.03.2023 09:59 Відповісти
Средняя зарплата в Чехии примерно 170 крон в час...,есть и больше, особо у спецов военной промышленности....
показати весь коментар
03.03.2023 10:00 Відповісти
А "дівчатка" напевно знали, на яку "роботу" їх везуть?
показати весь коментар
03.03.2023 10:03 Відповісти
Ага, на ферму, коров доїть...
показати весь коментар
03.03.2023 10:59 Відповісти
Подхудеть бы девчатам - а потом уже ехать. за таких чехи много не заплатят
показати весь коментар
03.03.2023 10:05 Відповісти
Дівчата хотіли паруватися за грошики і в Чехії, а їх примушують це робити безкоштовно і в Україні.
показати весь коментар
03.03.2023 10:07 Відповісти
"Должен ли джентльмен помогать даме выйти из автобуса, если дама хочет войти?" (с)
показати весь коментар
03.03.2023 10:13 Відповісти
эх... придется "девочкам" в дорслужбу идти, дороги заметать.
показати весь коментар
03.03.2023 10:15 Відповісти
Вот на пункте пропуска девочек и трудоустроят.
показати весь коментар
03.03.2023 10:21 Відповісти
Якась фігня, самі могли би виїхати і не потрібно ніяку окрему людину залучати.
показати весь коментар
03.03.2023 10:27 Відповісти
Пограничники не дали - забрали себе и пользовались сами.
показати весь коментар
03.03.2023 10:36 Відповісти
Это они пограничникам не дали!
показати весь коментар
03.03.2023 12:57 Відповісти
Так вывозили в рабство или на заработки? Как говорят в той же Одессе " Это две большие разницы".
показати весь коментар
03.03.2023 10:41 Відповісти
Повій вони бачать, а корпціонерів з торбами доларів та діамантів небачать.
показати весь коментар
03.03.2023 10:56 Відповісти
Насмішили.Це не час неуцтва,бо купа інформації.Їхали,бо хотіли і знали на що йдуть.
показати весь коментар
03.03.2023 11:09 Відповісти
.... такая корова нужна самому!
показати весь коментар
03.03.2023 11:19 Відповісти
Какая-то хрень как обычно. Кто девкам может запретить выезд за кордон?
показати весь коментар
03.03.2023 11:20 Відповісти
після 24.02.2022, більшість шльонд в польшах, чехія, німеччинах та ін країн ЄС мають синій паспорт з тризубом. новина ніяким чином не дивує.
показати весь коментар
03.03.2023 11:58 Відповісти
Прикордонникам не дали...
показати весь коментар
03.03.2023 12:22 Відповісти
Тим самим будуть займатись, але вдома, на Одещині.
показати весь коментар
03.03.2023 12:32 Відповісти
Хай їдуть.Вони прекрасно розуміли що 200 евро це проституція.Хай валять нам це тупорило лайно тут не потрібне.
показати весь коментар
03.03.2023 15:44 Відповісти
Что то не очень они похожи на жертв, да и на девушек. Сигаретами аж через монитор тянет. Так и представляются подобные бычихи, на кортах где то за дворовой парашей, глушат самогонку с пластиковых стаканчиков, под сигаретку, и через каждое слово - "*****", постоянные харчки, и разговоры с матами на тему у кого сколько получилось урвать денег с мужиков. Базарные шмотки, высветленные перекисью патла, пот, вонь изо-рта, заросшие мохнатки и подмышки. Это какой то стандарт у бычих, и такой контингент явно не жертвы. Сами захотели лёгких денег! А теперь выставляют их как несчастную Парвану Абдул Малик.
показати весь коментар
03.03.2023 16:30 Відповісти
Меня всегда смущает когда они говорят про рабство в странах Европы. Я там понимаю Турция - ислам, бардак и вообще Стамбул. Но вот Чехия или там другая Европа. Короче, чушь.
показати весь коментар
03.03.2023 16:59 Відповісти
Спеціаліст?
показати весь коментар
17.08.2023 18:50 Відповісти
Я верю что в Европе работает государство и пресекает подобное. Если же верить нашим, то там просто ад какой-то.
показати весь коментар
18.08.2023 10:34 Відповісти
Та нехай ***** їдуть нах. Менше тут венери буде!
показати весь коментар
17.08.2023 18:42 Відповісти
 
 