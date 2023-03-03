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Новини Фото Війна
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У Маріуполі лунають вибухи, є "прильоти", - міськрада. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи. За словами місцевих жителів, є "прильоти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі бавовна! Місцеві повідомляють, що є прильоти. Чули три вибухи. Деталі з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В одному з районів окупованого Маріуполя росіяни проводять "контрпартизанські заходи", - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі лунають вибухи, є прильоти, - міськрада 01

Автор: 

вибух (4507) Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+22
идёт "отладка" и "оптимизация" логистики.
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03.03.2023 11:11
+15
Яке відношення має Сєнін забор до війни?
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03.03.2023 11:18
+8
Кажуть в Маріуполі кадирівська мразь засиділась , тому потрібно іі відправити до пекла
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03.03.2023 11:13
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идёт "отладка" и "оптимизация" логистики.
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03.03.2023 11:11 Відповісти
типу для чого ця метушня з БК - можем в тилу бабахнути , щоб не витрачали час на перевезення
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03.03.2023 11:13 Відповісти
А если бы не разминировали бы Чонгар и не строили бы заборчик Яценюка ,а занимались бы укреплением страны ,ведь вы же тыздели не расскачивайте лодку по путана нападёт, то была бы совершенна другая картинка на подступах к границе страны . А так ДЯКУЕМО за всё,от души.
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03.03.2023 11:12 Відповісти
Це вже в минулому і згадувати про це немає нікого сенсу
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03.03.2023 11:17 Відповісти
Яке відношення має Сєнін забор до війни?
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03.03.2023 11:18 Відповісти
Ти не знаєш що стіна була для відеоспостереження за кордоном.
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03.03.2023 11:23 Відповісти
Тому,що в нас практично кордон з Росією не був демаркований.
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03.03.2023 11:28 Відповісти
Тепер ЗСУ демаркує як треба
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03.03.2023 11:34 Відповісти
можеш назвати точну суму яку виділили на стіну ? чи просто бзднув про мільярди?
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03.03.2023 11:32 Відповісти
Ватан, разбери мусорку в своей голове и не городи х.йню.
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03.03.2023 14:07 Відповісти
Тю... так то не в усій Україні, а тільки в Маріуполі повітряна тривога була оголошена...
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03.03.2023 11:13 Відповісти
Кажуть в Маріуполі кадирівська мразь засиділась , тому потрібно іі відправити до пекла
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03.03.2023 11:13 Відповісти
Вася Шевченко що там?
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03.03.2023 11:14 Відповісти
Васю давно не видно , що з ним не відомо 😕
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03.03.2023 11:17 Відповісти
Здається був недавно
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03.03.2023 11:43 Відповісти
Де був? 4.02 - це недавно??? Я вже з собаками його обшукався
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03.03.2023 11:51 Відповісти
**********, нада садитца за книгу "малая земля малого *****", расскажешь за "подвиги". Правда будущее у этой брехливой писанины будет такое же как и у брежнега - спишут всё в макулатуру.
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03.03.2023 11:23 Відповісти
Пуканов от бездействия повыбивает.
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03.03.2023 11:26 Відповісти
Брянские партизаны валят на море....
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03.03.2023 11:29 Відповісти
 
 