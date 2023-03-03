У Маріуполі лунають вибухи, є "прильоти", - міськрада. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи. За словами місцевих жителів, є "прильоти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі бавовна! Місцеві повідомляють, що є прильоти. Чули три вибухи. Деталі з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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