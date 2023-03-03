В Мариуполе раздаются взрывы, есть "прилеты", - горсовет. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы. По словам местных жителей, есть "прилеты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В Мариуполе хлопок! Местные сообщают, что есть прилеты. Слышали три взрыва. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

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