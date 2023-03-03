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Новости Фото Война
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В Мариуполе раздаются взрывы, есть "прилеты", - горсовет. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы. По словам местных жителей, есть "прилеты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В Мариуполе хлопок! Местные сообщают, что есть прилеты. Слышали три взрыва. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

Смотрите: В одном из районов оккупированного Мариуполя россияне проводят "контр-партизанские мероприятия", - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе раздаются взрывы, есть прилеты, - горсовет 01

взрыв (6792) Мариуполь (5723)


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Топ комментарии
+22
идёт "отладка" и "оптимизация" логистики.
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03.03.2023 11:11
+15
Яке відношення має Сєнін забор до війни?
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03.03.2023 11:18
+8
Кажуть в Маріуполі кадирівська мразь засиділась , тому потрібно іі відправити до пекла
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03.03.2023 11:13
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идёт "отладка" и "оптимизация" логистики.
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03.03.2023 11:11 Ответить
типу для чого ця метушня з БК - можем в тилу бабахнути , щоб не витрачали час на перевезення
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03.03.2023 11:13 Ответить
А если бы не разминировали бы Чонгар и не строили бы заборчик Яценюка ,а занимались бы укреплением страны ,ведь вы же тыздели не расскачивайте лодку по путана нападёт, то была бы совершенна другая картинка на подступах к границе страны . А так ДЯКУЕМО за всё,от души.
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03.03.2023 11:12 Ответить
Це вже в минулому і згадувати про це немає нікого сенсу
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03.03.2023 11:17 Ответить
Яке відношення має Сєнін забор до війни?
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03.03.2023 11:18 Ответить
Ти не знаєш що стіна була для відеоспостереження за кордоном.
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03.03.2023 11:23 Ответить
Тому,що в нас практично кордон з Росією не був демаркований.
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03.03.2023 11:28 Ответить
Тепер ЗСУ демаркує як треба
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03.03.2023 11:34 Ответить
можеш назвати точну суму яку виділили на стіну ? чи просто бзднув про мільярди?
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03.03.2023 11:32 Ответить
Ватан, разбери мусорку в своей голове и не городи х.йню.
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03.03.2023 14:07 Ответить
Тю... так то не в усій Україні, а тільки в Маріуполі повітряна тривога була оголошена...
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03.03.2023 11:13 Ответить
Кажуть в Маріуполі кадирівська мразь засиділась , тому потрібно іі відправити до пекла
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03.03.2023 11:13 Ответить
Вася Шевченко що там?
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03.03.2023 11:14 Ответить
Васю давно не видно , що з ним не відомо 😕
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03.03.2023 11:17 Ответить
Здається був недавно
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03.03.2023 11:43 Ответить
Де був? 4.02 - це недавно??? Я вже з собаками його обшукався
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03.03.2023 11:51 Ответить
**********, нада садитца за книгу "малая земля малого *****", расскажешь за "подвиги". Правда будущее у этой брехливой писанины будет такое же как и у брежнега - спишут всё в макулатуру.
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03.03.2023 11:23 Ответить
Пуканов от бездействия повыбивает.
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03.03.2023 11:26 Ответить
Брянские партизаны валят на море....
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03.03.2023 11:29 Ответить
 
 