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В одном из районов оккупированного Мариуполя россияне проводят "контр-партизанские мероприятия", - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе проводят контр-партизанские мероприятия по Кальмиусскому району.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - тотальная зачистка. Большое количество военных с пометками росгвардии. Контр-партизанские мероприятия по всему Кальмиусскому району города от перекрестка 7 проезд/Металлургов до перекрестка Металлургов/Никопольский. Мариупольцы – предупредите своих близких в городе избегать посещения опасных участков. Удалить из телефонов лишнее, все что может быть двусмысленно трактовано. Изменить ваши номера с +38 на код +7. Берегите близких до деоккупации", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупанты начали очередную "зачистку" в районе ММК им. Ильича. Перекрыт пр. Никопольский, все движение транспорта направляется на ул. Макара Мазая.

Росгвардия останавливает транспорт на проспекте Никопольский и проверяет, добавил он.

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Мариуполь (5723) Андрющенко Петр (584)


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Слава ЗСУ!!!
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02.03.2023 09:55 Ответить
Нужно рашистских росгвардейцев познакомить с хаймарсами
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02.03.2023 10:09 Ответить
Зрівнявши місто з землею, позбавивши маріупольців житла, роботи, рідних та близьких вони самі перетворили на партизанів весь Маріуполь, скільки не проводь "контрпартизанські заходи", кожен маріуполець зробить все, щоб окупанти дохли на вулицях міста
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02.03.2023 10:16 Ответить
На жаль далеко не кожен. Вати там до... .
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02.03.2023 10:23 Ответить
Далеко не кожен ватник наважитья закукарікати серед десятків тисяч людей, які втратили рідних та близьких - це досить таки небезпечно для життя та здоров'я, бо зараз хоч руки маріупольців поки що не доходять до окупантів, а ось цьому ватнику одразу стане непереливки. Тому вата якщо тамі і є, то ти про це не дізнаєшся
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02.03.2023 10:30 Ответить
Скрізь, де господарював Ахметов зараз - окупована територія.
Совпадение??
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02.03.2023 10:22 Ответить
Скрізь, де була зневажена українська мова. Останній десяток років на домбасі навіть у селах школи переводили на московську мову викладання.
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02.03.2023 10:53 Ответить
Тілько ось чомусь Діанов хвалив Ахметова за "ідеальне утримання" бомбосховища, яке врятувало життя захисникам. Рекомендую переглянути за посиланням його інтерв'ю (на 21:00 щодо бомбосховища)...
https://www.youtube.com/watch?v=8sL8l3n4QP8 ДІАНОВ: "Ми не любим, коли нас називають герої. Герої лежать в землі"
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02.03.2023 12:48 Ответить
Дуже інформативне відео.
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02.03.2023 11:32 Ответить
 
 