В одном из районов оккупированного Мариуполя россияне проводят "контр-партизанские мероприятия", - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе проводят контр-партизанские мероприятия по Кальмиусскому району.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - тотальная зачистка. Большое количество военных с пометками росгвардии. Контр-партизанские мероприятия по всему Кальмиусскому району города от перекрестка 7 проезд/Металлургов до перекрестка Металлургов/Никопольский. Мариупольцы – предупредите своих близких в городе избегать посещения опасных участков. Удалить из телефонов лишнее, все что может быть двусмысленно трактовано. Изменить ваши номера с +38 на код +7. Берегите близких до деоккупации", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупанты начали очередную "зачистку" в районе ММК им. Ильича. Перекрыт пр. Никопольский, все движение транспорта направляется на ул. Макара Мазая.

Росгвардия останавливает транспорт на проспекте Никопольский и проверяет, добавил он.

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