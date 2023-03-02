В одном из районов оккупированного Мариуполя россияне проводят "контр-партизанские мероприятия", - Андрющенко. ВИДЕО
Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе проводят контр-партизанские мероприятия по Кальмиусскому району.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь - тотальная зачистка. Большое количество военных с пометками росгвардии. Контр-партизанские мероприятия по всему Кальмиусскому району города от перекрестка 7 проезд/Металлургов до перекрестка Металлургов/Никопольский. Мариупольцы – предупредите своих близких в городе избегать посещения опасных участков. Удалить из телефонов лишнее, все что может быть двусмысленно трактовано. Изменить ваши номера с +38 на код +7. Берегите близких до деоккупации", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, оккупанты начали очередную "зачистку" в районе ММК им. Ильича. Перекрыт пр. Никопольский, все движение транспорта направляется на ул. Макара Мазая.
Росгвардия останавливает транспорт на проспекте Никопольский и проверяет, добавил он.
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