У російському Краснодарі пролунав вибух на території льотного училища. ВІДЕО+ФОТО

У російському Краснодарі повідомляють про звуки вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео публікують в мережі.

Вибух пролунав на території льотного училища.

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