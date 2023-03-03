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У російському Краснодарі пролунав вибух на території льотного училища. ВІДЕО+ФОТО

У російському Краснодарі повідомляють про звуки вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео публікують в мережі.

Вибух пролунав на території льотного училища.

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Автор: 

вибух (4507) росія (65883)


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Топ коментарі
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03.03.2023 13:31
+27
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03.03.2023 13:34
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03.03.2023 14:01
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03.03.2023 13:31 Відповісти
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03.03.2023 14:01 Відповісти
А де ж обдристович з спиждженим гранатометом і рєзніков з радіоактивними яйцями по 17 гривень?
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03.03.2023 15:15 Відповісти
В заградотряде....в видосиковских войсках....
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03.03.2023 17:06 Відповісти
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03.03.2023 14:24 Відповісти
Кляті цигарки марки "Стриж", куріння вбиває
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03.03.2023 13:31 Відповісти
Мочуть літунів.
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03.03.2023 13:31 Відповісти
Вічного польоту, мразі)
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03.03.2023 13:32 Відповісти
Трохи не влучили? бо "гарний москаль" димить чорним...
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03.03.2023 13:32 Відповісти
МЧС заверяет что все в порядке. Просто горит трава! Видать самовозгорание травы
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03.03.2023 13:32 Відповісти
Спакойна! Патєрь нєт, работаєт ПеВеО!
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03.03.2023 13:33 Відповісти
Росія намагається зібрати рекордний урожай бавовни
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03.03.2023 13:34 Відповісти
Не росія, а мухосранськ, для нас такої держави більше не існує
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03.03.2023 15:14 Відповісти
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03.03.2023 13:34 Відповісти
Л-39 виявився тяжелєє воздуха? Чи просто на землі покурили біля нього?
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03.03.2023 13:36 Відповісти
Они там просто раньше начали сжигание прошлогодней травы.
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03.03.2023 13:36 Відповісти
Скосить забыли. ))
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03.03.2023 13:42 Відповісти
Кацапы и траву скосить? Вы что?
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03.03.2023 13:58 Відповісти
Народжені повзати літати не можуть
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03.03.2023 13:39 Відповісти
Ого, гарно горить.
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03.03.2023 13:42 Відповісти
шо токо не придумает птенец петуха, чтобы "практическую работу" не сдавать
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03.03.2023 13:44 Відповісти
Брянская империя наносит ответный удар!
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03.03.2023 13:47 Відповісти
Де ті що напишуть про провокацію фсб?
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03.03.2023 13:49 Відповісти
Єто же ВКС - випив курящій и самоликвідіровался))
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03.03.2023 13:51 Відповісти
Це вже реальні дії ЗСУ. дякую.
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03.03.2023 13:52 Відповісти
Це кацапи відпрацьовують "отріцательний взльот под бетон".
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03.03.2023 13:55 Відповісти
Орлята учатся летать...
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03.03.2023 13:56 Відповісти
Они что, из Краснодарского летного училища?
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03.03.2023 14:35 Відповісти
Да, а верхний ещё и десантник, но пока без парашюта. Его на земле выдадут.
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03.03.2023 18:56 Відповісти
Весняна бавовна.... "Птенчики" не встигли вилетіти з гнізда....
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03.03.2023 14:03 Відповісти
Кубанське ополченіє працює
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03.03.2023 14:16 Відповісти
Призрак бродит по россии, призрак партизанщины....
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03.03.2023 14:20 Відповісти
Із рубрики - ниття кацапських пропагандонів .
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Forwarded from https://t.me/bulbe_de_trones/4902 Бульба престоловъ

Самый жалкий нарратив насекомых: «атака на Брянскую область это жест отчаяния, агония Украины, бессильная злоба».

Украина выигрывает войну. Выигрывает разгромно, практически всухую. Никаких тысячных потерь ВСУ при обороне Бахмута нет - откуда вообще к противника могут взяться превосходящие потери в многомесячной обороне? Тувинские ****** искривили пространство и создали альтернативную реальность с альтернативной военной наукой?

Армия Украины многочисленнее, чем армия РФ, и пополняется современной техникой гораздо быстрее (ВС РФ вообще ей не пополняется). О какой агонии можешь идти речь, если РФ буквально умирает от рака и от тысячи порезов, а Украина обмазалась белком, стероидами и качается, набирая массу? У кого, блин, агония?

Или сюжет «это пиар-атака, у неё не было военной цели», наверное, самый опасный из всех.

У этой атаки была военная цель - снять очередной слой иллюзии неприкосновенности с РФ и послать сигнал всему миру, что с РФ так делать можно. И этот сигнал обязательно доходит до адресатов и возвращается только одним способом - тотальным истреблением. Ни одна великая держава в истории не теряла такого объёма покрова неприкосновенности как РФ за Украинскую войну.

Признаки крупного военного разгрома и существенных потерь может понять человек, даже не имеющий отношения к военному делу:

• Огромное количество уничтоженной техники в одном месте
• Резкие потери крупных территорий без достойного сопротивления
• Оставление противнику многочисленных трофеев
• Постоянные просьбы о переговорах

Много ли таких эпизодов было у ВСУ? Да, периодически появляются видео, где заПТУРили украинский танк или отработали по группе украинских солдат. *******. Какие-то потери они несут.

Но были ли хоть раз у Украины дюжины и дюжины остовов разбитой техники как ВДВ под Гостомелем, Харьков, колонна на Киев, Белогоровка, Чернобаевка или последний хит сезона - Угледар? Кадры, как целые цепочки БМП взрываются олна за другой, где танки мечутся как толпа баранов и поражаются ПТУР, как на сидящих в воронке несчастных солдат скидывают гранаты? Были ли у Украины дюжины и дюжины взорванных складов снарядов, располаг и штабов каждый месяц при помощи HIMARS, всё с жертвами кадровых и потерей матчасти, каждый месяц?

Кстати про Угледар. Ещё одна убогая методичка: «атака ВСУ на Брянскую область нужна, чтобы спровоцировать РФ на наступление и совершить контр-атаку».

РФ уже потеряла под Угледаром техники и людей в количествах, сопоставимых с походом на Киев - разумеется, с учётом пересыхания моря военных ресурсов РФ и превращения его в озеро, а затем и в болото. Если приплюсовать тысячные потери зэков и солдат удачи под Бахмутом, и утилизацию русских мобилизованных, НМ ЛДНР на соседних участках, чтобы купить еврею Пригожину и тувинскому МО возможность штурмов на своих - Украина уже может контр-наступать. ВС РФ уже понесли чудовищные потери - на взятии деревни.

ВСУ осталось только сформировать танковые корпуса и артиллерийские дивизии, насыщенные западной техникой и как следует подготовленными солдатами, и русские поймут цену месячных штурмов Угледара и Бахмута, цену Мурадова и Ахмедова, цену Шойгу и Пригожина, цену Минска и Стамбула, поймут, что военкрысы, вафлены, эдды и гнидовки им врали - когда фронт отзовётся тысячами криков агонии мобилизованных, а гигантские территории будут потеряны.
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03.03.2023 14:21 Відповісти
У этой атаки была военная цель - снять очередной слой иллюзии неприкосновенности с РФ и послать сигнал всему миру, что с РФ так делать можно. И этот сигнал обязательно доходит до адресатов и возвращается только одним способом - тотальным истреблением. Ни одна великая держава в истории не теряла такого объёма покрова неприкосновенности как РФ за Украинскую войну...................ЭТО пожалуй самое главное , это важнее даже если путин сдохнет , нужно что бы он видел , что будет происходить с паРашей в следующие месяцы .
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03.03.2023 15:20 Відповісти

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03.03.2023 15:29 Відповісти
Puschay Paletayut !!!
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03.03.2023 14:22 Відповісти
Пройшли примусові навчання по прольоту над училищем. Декілька штук політали. Востаннє.
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03.03.2023 14:30 Відповісти
ІВАШП _Ібанська вища авіаційна школа пілотів (А. Зиновьев "Зияющие Высоты)
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03.03.2023 15:14 Відповісти
.

ми ж розумiємо, що Кубань в рассєє-паРашi лише тимчасово...))

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04.03.2023 10:29 Відповісти
 
 