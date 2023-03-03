У Росії строковику присудили 7 років за підпал військкомату

Військовий суд у Владивостоці відправив 21-річного солдата строкової служби за ґрати на 7 років за те, що той підпалив військкомат на знак протесту проти вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили в суді, інформує Цензор.НЕТ.

Перші два роки чоловік проведе у в’язниці, наступні 5 - в колонії суворого режиму.

У повідомленні суду йдеться, що вночі 8 червня 2022 року військовослужбовець підпалив військкомат "з метою дестабілізації діяльності вказаної установи та впливу на ухвалення органами влади рішення про припинення спеціальної військової операції (так в Росії офіційно називають війну. - Ред.) на території України".

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Слідчі вважають, що чоловік діяв на замовлення: за підпал військкомату йому нібито обіцяли 100 тис. рублів.

Строковик визнав на суді свою провину.