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Новини
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У Росії строковику присудили 7 років за підпал військкомату

молотова,коктейль

Військовий суд у Владивостоці відправив 21-річного солдата строкової служби за ґрати на 7 років за те, що той підпалив військкомат на знак протесту проти вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили в суді, інформує Цензор.НЕТ.

Перші два роки чоловік проведе у в’язниці, наступні 5 - в колонії суворого режиму.

У повідомленні суду йдеться, що вночі 8 червня 2022 року військовослужбовець підпалив військкомат "з метою дестабілізації діяльності вказаної установи та впливу на ухвалення органами влади рішення про припинення спеціальної військової операції (так в Росії офіційно називають війну. - Ред.) на території України".

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Слідчі вважають, що чоловік діяв на замовлення: за підпал військкомату йому нібито обіцяли 100 тис. рублів.

Строковик визнав на суді свою провину.

Автор: 

підпал (693) вирок (1090) росія (65883) військкомат (432)


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резко повысил свой шанс остаться живым.
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03.03.2023 11:22 Відповісти
7 років це краще ніж чорний пакет. Цей кацап ще має щось у голові
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03.03.2023 11:32 Відповісти
Режим кремля рухнет, пацана реабилитируют/помилуют и привет сверстникам в пакетах...
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Щасливчик. Залишиться живим.
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03.03.2023 12:08 Відповісти
И в опу чярахнуть. Чтоб не повадно было. Дебилы @ля
Ни
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04.06.2023 17:52 Відповісти
 
 