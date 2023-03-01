У Росії підліток спробував підпалити військкомат. Його затримали

16-річний гімназист з Кіровська Ленінградської області кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату.

Про це повідомляє місцеве видання 47.ru, інформує Цензор.НЕТ.

Охоронець військкомату зателефонував у поліцію. Він розповів, що у двері кинули "коктейль Молотова", пляшка розбилася, але двері не спалахнули.

Поліцейські затримали за сто метрів від установи 16-річного хлопця. Підліток ховався за автобусною зупинкою, в руках у нього була каністра з соляркою. Його доправили до відділу поліції. Відомо, що він навчається у гімназії №166 у Санкт-Петербурзі.

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Тепер проти юнака хочуть порушити кримінальну справу про хуліганство.

Напередодні, 28 лютого, суд у Петербурзі відправив у СІЗО на два місяці аспіранта університету імені Алфьорова Володимира Миронова. Його звинувачують у хуліганстві та у так званій "дискредитації" армії РФ. Слідство вважає, що в ніч на 26 лютого Миронов розбив вікна у будівлі військового комісаріату Виборзького району, а також залишив на стінах антивоєнні написи.

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