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Новини
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У Росії підліток спробував підпалити військкомат. Його затримали

молотова,коктейль

16-річний гімназист з Кіровська Ленінградської області кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату.

Про це повідомляє місцеве видання 47.ru, інформує Цензор.НЕТ.

Охоронець військкомату зателефонував у поліцію. Він розповів, що у двері кинули "коктейль Молотова", пляшка розбилася, але двері не спалахнули.

Поліцейські затримали за сто метрів від установи 16-річного хлопця. Підліток ховався за автобусною зупинкою, в руках у нього була каністра з соляркою. Його доправили до відділу поліції. Відомо, що він навчається у гімназії №166 у Санкт-Петербурзі.

Читайте: Аспірант у Петербурзі розбив вікно військкомату й написав на стіні "Хватит убивать". Його затримали

Тепер проти юнака хочуть порушити кримінальну справу про хуліганство.

Напередодні, 28 лютого, суд у Петербурзі відправив у СІЗО на два місяці аспіранта університету імені Алфьорова Володимира Миронова. Його звинувачують у хуліганстві та у так званій "дискредитації" армії РФ. Слідство вважає, що в ніч на 26 лютого Миронов розбив вікна у будівлі військового комісаріату Виборзького району, а також залишив на стінах антивоєнні написи.

Також читайте: Один з військкоматів Ленінградської області закидали коктейлями Молотова, - росЗМІ

Автор: 

підпал (693) підлітки (421) росія (65829) коктейль Молотова (34) військкомат (432)


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Я так розумію, судячи по відео, приховують, що кацапи вміють жрати бліни не з лопати?
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01.03.2023 13:42 Відповісти
Спамеров сразу репортируйте в YouTube.
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01.03.2023 14:00 Відповісти
Кацап?
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01.03.2023 14:00 Відповісти
Хароший мальчік хоч і кацапеня
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01.03.2023 13:58 Відповісти
"Підліток ховався за автобусною зупинкою, в руках у нього була каністра з соляркою"
Кацапські менти пробили чергове дно.
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01.03.2023 14:04 Відповісти
 
 